兩周前悉新星結業 旅監未公布 稱正按程序跟進不宜評論 議員斥失職促交代

旅監接140宗求助 涉款36萬

本報向旅監局查詢為何未及早公布，獲回覆稱正按《旅遊業條例》及既定程序跟進事件，現階段不宜就個案評論。根據旅監局「旅行代理商牌照登記冊」網頁資料，截至今晨零時，新星旅遊牌照仍顯示「有效」。

旅監局回覆本報查詢稱，正按《條例》處理新星旅遊「搵房2」牌照事宜及受影響旅客個案，外遊旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向旅監局申請特惠賠償，賠償金額最高為損失外遊費90%。旅監局又稱，如有任何涉嫌違反《條例》或其他法例，會按程序調查，並與其他執法機構保持溝通跟進；旅監局亦與消委會緊密溝通。

市民吳先生本月5日向新星旅遊「搵房2」購買兩套赴澳門的酒店連金巴套票，金額1098元，他透過轉數快向旅行社付費後，獲對方電郵回覆附有旅監局「電子印花」的單據，他前日向酒店查詢，發現旅行社未有訂房。吳表示，前日才知旅行社結業，認為旅監局應一早公布，讓他起碼有機會親自向旅行社查詢後續安排，現時旅行社已「人去樓空」，他只可向旅監局投訴，等待進一步消息。

新星收錢未訂房 顧客：早公布可親自詢問

狄志遠認為，相關旅行社表明倒閉旅監局即可公布，現時是「太遲」，旅監局有責任維護消費者權益以提醒消費者盡早處理已購產品。而今次事件中，狄認為旅監局作為監管機構屬「失職」。

選委界議員江玉歡亦認為旅監局「一收到（停止經營）申請就應該立即公布，不可以不公布」，若旅行社宣布了某日結業，理論上不應再銷售產品，否則不知情者有風險蒙受損失。她認為，旅監局應要有機制確保旅行社宣布結業後不再兜售產品，「因為旅行社是否能夠履行承諾，已成疑問」。至於有市民稱向酒店查詢後發現旅行社未為其訂房，江認為涉否欺詐要待警方進一步調查。

田北辰：關鍵在本月9日後有否收新客

實政圓桌田北辰認為，問題關鍵在新星旅遊「搵房2」本月9日後是否仍有收新客，如有則或涉故意欺詐，執法部門需跟進。

新星旅遊「搵房2」宣布結業後，facebook專頁仍運作，有網民留言問是否「結業」，仍獲回覆會提供「澳門3天2晚酒店套票促銷」資料，相信屬系統自動回覆功能。

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