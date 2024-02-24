李兆波：有別當初 提振經濟有限 內地客慎用錢港物價高 不應期望大

2003年內地訪港旅客全年846.7萬人次，佔所有訪港旅客54.5%；去年訪港內地旅客全年2676萬人次，佔總訪港客78.7%，內地客訪港人次20年間增逾2.1倍。今次是相隔17年赴港「自由行」城市再增加，李兆波說，2003年內地經濟剛起飛，GDP高速增長，充滿樂觀情緒，當時為香港回歸中國初期，未必有太多內地旅客曾到訪香港，因此當時推出赴港「自由行」，對香港經濟有提振作用。不過他說，現時內地經濟同樣受挑戰，處於低增長，內地訪客用錢或較審慎，而香港物價高昂，認為不宜將期望放得太高。

青島飛日本航程短 港未必有優勢

李說，西安及青島的GDP不及早已納入「自由行」的上海或深圳，認為新增兩市的來港旅客消費力度未必非常大。他又說，本港現時亦面對周邊城市競爭，舉例日圓匯率較弱，日本與青島航程較短，當地亦有旅遊吸引力，例如溫泉、紅葉、滑雪等，西安及青島市民未必選擇來港。另外，大阪及北京有環球影城、東京有迪士尼樂園，本港即使有迪士尼樂園，對於青島及西安人而言，香港未必有優勢。