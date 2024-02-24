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西安青島納自由行 旅界料增過夜客 皆無高鐵直達 議員：提升直航運力關鍵

【明報專訊】正訪港的中央港澳辦主任夏寶龍關注香港經濟發展，國家出入境管理局昨日公布，下月6日起將兩個萬億GDP內地城巿西安及青島，納入赴港澳「個人遊」（俗稱「自由行」）城市，是自2007年內地再增赴港「自由行」城市數目，亦是首次將陝西省城市包括在內，令「自由行」適用城市增至51個。高鐵現時未有兩地直達香港列車，航班部分亦非直航，旅遊業及酒店業均相信可增加過夜客，但關注香港與兩巿的航空及高鐵運力能否配合，有議員更認為飛機直航運力提升是關鍵。

運局：研優化發揮高鐵互聯互通

兩個新增的赴港「自由行」內地城市包括西安及青島，現時均沒有高鐵直達香港（見另稿）。對於會否與內地洽商加設直達香港的高鐵班次，運輸及物流局回覆本報查詢稱，特區政府會聯同港鐵繼續與內地當局探討各項優化措施，包括進一步增加站點及班次，進一步發揮高鐵互聯互通效用。

內地出入境管理局公布的安排下，西安及青島獲「個人旅遊簽注」者可選赴香港3個月一次或二次簽注、一年一次或兩次簽注，每次可在香港或澳門逗留不超過7天。

自2007首擴 城市將增至51個

兩市萬億GDP 李家超：吸高增值客

特首李家超昨在政府總部見記者稱，中央宣布增加兩個赴港「自由行」城市，「再次顯示習近平主席對香港的關心和支持」，形容兩個新批准的赴港個人遊城市都屬於千萬人口城市，本地生產總值（GDP）都屬於萬億元級別，代表其市民都有一些高收入、高消費群，對於香港在吸引高增值過夜旅客方面特別有幫助。他說過往的數字顯示，每150萬名旅客就可以為香港GDP帶來0.1個百分點的增長。

社會一直關注深圳重開「一簽多行」的安排，李家超回應記者提問時稱，其他政策方面會不斷向中央反映，當有任何結果會公布。

文化體育及旅遊局長楊潤雄發稿稱，在2018年，個人遊旅客佔內地訪港旅客人次超過60%，是帶動香港旅遊相關行業業務的重要力量；西安和青島相信可為香港帶來更多高增值過夜旅客。他表示，政府會繼續致力提升本地的旅客承載能力，確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順。

業界料可承接 高鐵有空間增車量

旅遊、零售及酒店業界均對擴大赴港「自由行」城市表示歡迎。批發及零售界立法會議員邵家輝向本報稱，今次開放的兩個城市皆比較富裕，對香港現時的經濟動能有很大幫助。他期望內地可進一步放寬深圳居民訪港至「一周多行」，另外亦可將內地旅客訪港消費免稅額，由現時5000元增至3萬元。

旅遊業議會總幹事楊淑芬向本報表示，現階段仍難以估計增加兩個內地城市來港「自由行」會額外帶來多少旅客量增長，不過相信肯定可令過夜旅客量增加。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉形容，新開放兩個城市有助帶動大灣區「一程多站」旅遊，而香港有8.9萬間酒店房間，人手亦充足，相信有足夠承接力，惟關注航空班次是否準備好，另外高鐵仍有空間提升赴港車量。

田北辰倡各城市擴配額

就交通承接安排，立法會議員田北辰向本報稱，從兩地乘高鐵來港車程需9至10小時，飛機直達則只需約3個小時，認為與其開設高鐵直達班次，更應增設直航航班。他說兩地來港航班未必每日有班次，在落實兩市自由行來港時，「飛機就重要了」。他又說，西安和青島市民的消費力高，但「無奈只得（新增）兩個」，期望內地可進一步擴大目前49個赴港「自由行」城市的簽注配額，「若每個城市（訪港旅客）增約10%就更好」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕個人旅遊簽注 出入境管理局 青島 西安 自由行

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