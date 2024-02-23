問卷四成回覆 抵港高才54%就業 月入中位數5萬

李家超：反映高才受市場歡迎

特首李家超昨出席香港僱主聯合會活動致辭時引述調查結果，稱反映來港高才受本地勞工市場歡迎。

勞福局長孫玉菡昨在勞福局社交平台發帖，形容問卷回覆率近四成，有足夠代表性（見表）。孫表示，按調查所得數據為基礎，推算去年已抵港的3萬多名高才通人才的情况相若，估計高才通可為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。他表示，逾半高才通人才及其配偶為40歲以下，普遍較年輕，加上他們帶同年幼子女定居香港，對香港人口結構帶來正面影響。

尚海龍：需「拉上補下」看數據

受訪已抵港高才的薪金中位數為5萬元，高於本地每月就業收入中位數2萬元。尚海龍回覆本報查詢稱，從受訪者收入中位數及就業比例可見，計劃成功。不過，他說回覆問卷的受訪者一般情况較好，或較積極回應調查；未回覆的六成就業情况有可能較差，需「拉上補下」看待相關數據。他估計，以批獲的5.1萬人作基數，在港已找到工作的人或未到一成。

顧問倡建高才求職平台配對

問卷顯示43%受訪者已在港定居，尚海龍認為申請人不一定取得香港身分證就馬上來港，或需時安頓原先工作及生活。他說，部分內地高才來港前從事工業、自動化工場等工種，在港相關職位有限，亦影響來港進度。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，近日不少行業仍反映未能聘請高管人才，包括電訊、酒店業等，建議政府針對高才建立求職平台，在保障私隱下配對求職者與僱主，才能令5.1萬名獲批者更有效地被本港市場吸納。

香港人力資源管理學會會長孔于人回覆本報稱，據學會去年所做「香港薪酬趨勢調及薪金水平調查」，本港中層員工每月就業收入中位數接近4.9萬元，與勞福局公布受訪高才月入中位數約5萬元相若，反映他們能填補本港中層、高層人手短缺。