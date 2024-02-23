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問卷四成回覆 抵港高才54%就業 月入中位數5萬

【明報專訊】政府前年推出高端人才通行證計劃，至去年底約5.1萬宗申請獲批，當中約3.6萬人已抵港。勞工及福利局去年11月向當時透過高才通簽證抵港逾6個月的5000名申請人及家屬發問卷，獲近四成回覆，回覆者當中54%已就業，即近半未就業。有工作的一半受訪者收入中位數約5萬元，約10%達月薪逾20萬元水平（有機會年薪逾250萬元）。香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍認為，這反映高才通計劃能為香港補充人才。有人力資源業界期望政府設人才配對平台，令人才供應與需求銜接。

李家超：反映高才受市場歡迎

特首李家超昨出席香港僱主聯合會活動致辭時引述調查結果，稱反映來港高才受本地勞工市場歡迎。

勞福局長孫玉菡昨在勞福局社交平台發帖，形容問卷回覆率近四成，有足夠代表性（見表）。孫表示，按調查所得數據為基礎，推算去年已抵港的3萬多名高才通人才的情况相若，估計高才通可為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。他表示，逾半高才通人才及其配偶為40歲以下，普遍較年輕，加上他們帶同年幼子女定居香港，對香港人口結構帶來正面影響。

尚海龍：需「拉上補下」看數據

受訪已抵港高才的薪金中位數為5萬元，高於本地每月就業收入中位數2萬元。尚海龍回覆本報查詢稱，從受訪者收入中位數及就業比例可見，計劃成功。不過，他說回覆問卷的受訪者一般情况較好，或較積極回應調查；未回覆的六成就業情况有可能較差，需「拉上補下」看待相關數據。他估計，以批獲的5.1萬人作基數，在港已找到工作的人或未到一成。

顧問倡建高才求職平台配對

問卷顯示43%受訪者已在港定居，尚海龍認為申請人不一定取得香港身分證就馬上來港，或需時安頓原先工作及生活。他說，部分內地高才來港前從事工業、自動化工場等工種，在港相關職位有限，亦影響來港進度。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，近日不少行業仍反映未能聘請高管人才，包括電訊、酒店業等，建議政府針對高才建立求職平台，在保障私隱下配對求職者與僱主，才能令5.1萬名獲批者更有效地被本港市場吸納。

香港人力資源管理學會會長孔于人回覆本報稱，據學會去年所做「香港薪酬趨勢調及薪金水平調查」，本港中層員工每月就業收入中位數接近4.9萬元，與勞福局公布受訪高才月入中位數約5萬元相若，反映他們能填補本港中層、高層人手短缺。

相關字詞﹕高才通人才服務協會 高才通 高端人才通行證計劃

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