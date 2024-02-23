夏寶龍抵港「與各界謀劃新發展」 昨專場見財金官員 今晤商界成焦點

昨先視察機場 再與官員座談

陳國基：夏認可政府工作

港澳辦昨發稿表示，夏寶龍今次考察調研是「實地了解香港經濟發展、地區治理等情况」，與政府及社會各界謀劃香港新階段、新發展。政務司長陳國基說，官員在座談會介紹香港各方面情况，包括23條立法。陳國基引述夏對本屆政府工作非常認可肯定。陳茂波會後無正面回應雙方有否談及預算案，只引述夏「鼓勵我們繼續努力，將工作做得更好」，對現屆政府有信心。本報向財政司長辦公室查詢會上有否談及預算案，獲回覆「參考陳會後見記者發言」。

劉兆佳料聚焦經濟督促港府作為

或安撫商界 23條非主軸

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，夏今次來港是全盤了解香港情况，以督促及指導特區政府有所作為，主要焦點在經濟民生。他分析，不排除夏寶龍來港安撫外商或商界某些疑慮，而目前經濟問題嚴峻，23條預計非今次主軸。

夏寶龍是港澳辦去年升格後，連續第二年來港調研。夏在李家超、陳國基、運輸及物流局長林世雄、中聯辦主任鄭雁雄、機管局行政總裁林天福等陪同下先考察機場控制中心，包括參觀北京馭勢科技推行的無人駕駛車輛計劃。該公司於2018年在投資推廣署協助落戶香港。港澳辦會後引述夏寶龍稱，中央將繼續支持香港擴展航空網絡，鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。

夏中午過後抵達政府總部，先與問責官員及常秘座談交流，然後再與財金系統問責官員交流，逗留至少4個半小時後離開，到禮賓府接受李家超宴請。港府去年無發布夏與官員及行會座談的相片，根據港府今年會後發相，與夏去年到訪澳門安排近似，港澳辦及特區官員分坐兩邊。根據當局昨發放的相片，農融、港澳辦副主任王靈桂、負責落實中央港澳政策的一局局長王振民、負責政治領域兩地往來合作的二局局長陳繼光等隨行，當時未見負責經濟領域的三局局長吳煒在席。

陳茂波：有討論政府財政狀况

陳茂波會後表示，會上分別報告金融、經濟發展、創科、土地房屋及運輸物流等工作，方方面面發展都有交流討論。被問及中央就港府財赤有否指示，陳說有討論到政府財政狀况。他說政府財赤與世界主要經濟體相若，「大家對這方面非常放心的」。

至於盛傳中央開綠燈擴大自由行，陳國基會後說，與中央保持聯絡和討論，相信很快在適當時候有所公布。他說，由完成23條立法到全力發展經濟民生，政府都會連同各界，將「愛國者治港的制度優勢轉化成治理效能」，「確保一國兩制實踐行穩致遠」。

劉兆佳表示，23條諮詢的本地障礙不大，反觀政府財政拮据，開源節流都觸及不同方面利益、引起社會矛盾，相信夏掌握整體形勢，才可規劃對港政策。他說目前難以評論有關調研考察會否成為每年慣例，但在港澳辦升格及改組後，肯定要強化問責領導、督促及指導港府，更需要了解香港狀况。

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