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參考聖淘沙 流浮山發展數碼科技樞紐 尖鼻嘴白泥谷生態旅遊

【明報專訊】政府銳意發展北部都會區，當中元朗流浮山、尖鼻嘴、白泥一帶將劃為重點發展創科及生態旅遊產業，區內海鮮酒家林立的流浮山海鮮市場會原址保留，市場以南約15公頃的土地擬發展為數碼科技樞紐，當局認為可加強與前海合作，亦可推動新經濟與傳統經濟結合；而尖鼻嘴和白泥將參考新加坡聖淘沙模式，重點發展生態旅遊產業，包括在沿海位置營造一條可供騎單車的4.8公里海濱長廊。不過政府未有提供項目估算造價。

流浮山2030動工 研擴私營參與

發展局預期，流浮山的主導工程將於2030年展開，政府正探討擴大私營界別參與程度的可能，包括透過「片區開發」等模式，提早落實選定地區的發展方案。政府下月6日會就流浮山發展方案展開兩個月公眾參與活動，第二季做環境影響評估。

政府去年10月公布《北部都會區行動綱領》，流浮山、尖鼻嘴及白泥一帶規劃面積約411公頃（約21個維園大小），屬洪水橋/厦村新發展區的擴展部分，其中115公頃作數碼科技樞紐、旅遊及物流用地等用途，包括在擬建西部鐵路的流浮山站預留15公頃興建數碼科技樞紐，可提供總樓面面積近410萬平方呎，而數碼港會在2024年展開進一步研究，以確定發展細節。

發展局發言人稱，未有估算整個項目造價，視乎發展模式，如採用原址換地，政府承擔較少，若以「片區」發展，土地面積會由政府決定，亦會公開招標，強調由政府主導，又強調該項目並非地產項目。

82公頃地積比6.5倍 可供5萬住宅

至於住宅供應，主要位於尖鼻嘴與數碼科技樞紐之間臨海地帶，以及天水圍河西岸，面積82公頃，地積比最高6.5倍，可提供4.8萬至5.3萬伙、供14.1萬至14.6萬人居住，發展局指該區的潛在房屋供應會在未來10年後提供，政府將測試公私營房屋七三比以外不同比例的組合。

流浮山另一發展定位為生態旅遊，除原址保留海鮮市場並做改善工程，尖鼻嘴沿海地區將劃為海岸保護公園，當中陸地部分佔地約60公頃。發展局認為該區具潛力發展為一個主題活動節點，提供海景度假酒店，零售、餐飲及娛樂設施，生態旅遊用途如露營及生態旅舍等。

長春社促政府先保育後發展

長春社公共事務經理吳希文說，現時流浮山、白泥及尖鼻嘴臨海的土地用途均為海岸保護區，沿岸有不少紅樹林，當中下白泥是馬蹄蟹的繁殖棲息地，屬生態敏感地點；又指區內雖有不少棕地，但發展密度遠不及政府建議的6.5倍地積比，相信對生態有一定壓力，例如高廈會影響候鳥飛行路線。吳促政府「先保育，後發展」，如先落實海岸保護公園，然後才規劃發展密度及基建設施，以保護自然資源。

相關字詞﹕尖鼻咀 白泥 下白泥 流浮山 北部都會區

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