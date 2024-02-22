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檢討M品牌監管制 料第三季完成

【明報專訊】球王美斯在國際邁阿密來港友賽全程缺陣惹爭議，不少議員關注當局日後會否就大型盛事設「逃生條款」，以及加入懲罰機制等。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日稱，過多規條會打擊機構舉辦活動意欲，當局正與大型體育活動事務委員會檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，預計第三季完成檢討。有議員則批評政府以商業秘密當「金鐘罩」而拒絕立法會監察公帑資助的商業項目。

議員批政府商業秘密當金鐘罩

選委界別議員謝偉俊昨在立法會口頭質詢稱，政府多次以商業秘密為由，拒絕立法會監察公帑資助的商業項目，包括沒要求球賽主辦方Tatler提供與球會之間的合約；他認為應容許議員在保密下閱覽涉商業機密的文件，「令立法會真真正正有佢唯一甚至相對仲係有力嘅功能，去令我哋可以做一啲監察角色」。他又關注就北部都會區及交椅洲人工島等涉公私營合作或龐大公帑開支的項目，可否採用有關做法。

楊潤雄回應稱，理解監察政府財政為立法會工作之一，當局一向積極配合，惟每宗個案可披露多少資料需考慮實際情况，又說立法會監察工作應主要圍繞事件中政府職能、有否盡責，涉及商業敏感資料未必適宜完全披露。

實政圓桌田北辰稱，舉辦盛事的表現影響本港形象和市民觀感，屬無形資產，不能以商業秘密凌駕，關注當局日後會否列明「逃生條款」。經民聯陸瀚民說，賽事主辦方以獲得政府M品牌作宣傳，認為「過橋抽板」不理想。

楊潤雄：太多規條會嚇怕主辦

楊潤雄稱，政府盡力為各大型盛事提供協助，但始終未能完全控制主辦方，亦不想估計辦盛事必有錯漏而「要防晒咁多嘢」，認為重點並非多設「逃生條款」，而是完善制度，倘太多規條會嚇怕主辦機構，令人覺得不合理，強調需平衡。

相關字詞﹕陸瀚民 田北辰 謝偉俊 楊潤雄 M品牌 美斯缺陣

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