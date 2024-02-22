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擴自由行 港獲中央「積極回應」 消息：短期內公布 夏寶龍今抵港見問責官員

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍今日起訪港7天至下周三（28日），了解香港經濟發展、地區治理等方面最新情况，據悉，他抵港後下午會接見問責官員，晚上出席特首李家超在禮賓府舉行的晚宴。此外，政府一直向中央爭取放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括增加「自由行」城市，消息指政府得到中央「積極回應」，料短期內有相關公布。

現時內地有49個城市的居民可透過「個人遊」計劃（「自由行」）來港，而2009年推出的「一簽多行」容許深圳居民獲簽注後，一年內多次來港，至2015年改為「一周一行」，持簽注者每周只可來港一次。政務司長陳國基日前表示，正跟內地商討增加這類城市的數目，擴展至二、三線城市，並商討恢復深圳居民「一簽多行」。據了解，政府的建議獲中央政府積極回應。

李慧琼冀涵灣區三亞哈爾濱

全國人大常委李慧琼亦曾提交有關建議，她表示，除恢復深圳「一簽多行」外，冀可同時擴大涵蓋城市至大灣區，並將「自由行」擴展到三亞、哈爾濱等。但她認為，能否因此刺激消費的關鍵，在於提高內地客現時的5000元免稅額，提高他們的購物意欲。

身兼港區全國政協的批發及零售界立法會議員邵家輝表示，若本港有足夠承受力，遊客愈多對經濟的幫助很大，而不止是零售、飲食業受惠，他認為政府應多舉辦不同盛事和活動，以吸引更多過夜旅客。早前表示期望爭取農曆新年前恢復「一簽多行」的實政圓桌立法會議員田北辰認為，政策雖未能在農曆新年前推出，但若能短期內推行，對本港仍是有利。

旅促會倡一簽多行擴至全廣東

旅遊促進會總幹事崔定邦指出，「自由行」仍未覆蓋哈爾濱、青島等大城市，認為仍有擴展空間，又建議「一簽多行」擴展至全廣東省。他稱，現時內地客到泰國、新加坡可免簽證，但來港辦通行證的手續相對不便，認為政府更應加強在內地宣傳，包括主動爭取更多內地旅行社營辦港澳遊旅行團或套票等。

另外，政府昨公布夏寶龍今日至28日來港考察調研，了解香港經濟發展、地區治理等方面最新情况。李家超表示感謝中央對香港的關心和重視，特區政府正加緊做各項預備工作，確保考察調研順利。據知夏寶龍訪港期間會與各界人士會晤及考察不同設施，如今日會考察機場運作，其後會到政府總部聽取官員簡報工作，有消息指他有機會參觀不同設施，包括西九文化區。警方在社交平台表示將加強部署，包括派出反恐特勤隊連同裝甲車「劍齒虎」於不同地點不定時高姿態巡邏。

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相關字詞﹕夏寶龍 一簽多行 自由行 夏寶龍訪港

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