獨留家3歲童困4樓窗外 途人衝上樓救人

現場為黃竹街1J號唐樓一個劏房單位。昨早8時許，獨自在家的女童爬出窗外，意外跌出晾衫架，被晾衫架鐵通卡住，站在窗外簷篷上，兩名男途人見狀衝上樓，當時單位剛有女住客開門，兩人入屋拉着女童雙手，將她救回。警方及消防接報到場時，女童已身處屋內。據了解，事發時女童父親正上班，母親則外出買餸。

買餸母被捕 狄志遠倡擴照顧者熱線

社署表示，有關女童及其家庭並非署方社工跟進的個案，女童昨留院檢查，社工已接觸其家庭，並會召開多專業個案會議，為女童制訂合適福利計劃及跟進。

社福界立法會議員狄志遠稱，隨着社會復常，不少父母需重新適應工作時間，「大家的工作、時間很不穩定，或者偶爾有照顧者不舒服，需要看病或有急事，所以多了這些（獨留兒童在家）個案」，形容這次只是冰山一角。他透露近期收到關於照顧兒童的求助較疫情期間多兩成。

對於如何預防同類事件，他建議政府應先加強公眾教育，其次是考慮擴大照顧者熱線（182 183）服務對象至兒童的照顧者，以便轉介相關服務，「熱線大家比較容易掌握，你說去申請一些服務，你又不知道哪個機構，又不知道哪個部門……熱線來說，如果緊急來說，比較有效一點」。他希望關愛隊能推動鄰舍關懷，加強父母的社會網絡及支援，即使有事需要暫時離開，亦可找鄰居幫忙看顧兒童。