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工會料涉連牆器被解開 行內常見

【明報專訊】啟德地盤昨塌巨棚釀2死3傷，一名女工當時正在棚架上安裝金屬鋁板及玻璃。建造業總工會安全顧問李光昇昨向本報表示，估計是用作固定棚架、俗稱「拉掹」的竹棚連牆器未能發揮應有功能而出事。他說由於做玻璃幕牆安裝等工程時，鋼枝或會阻礙工作，部分工人「貪快、貪方便」而解開連牆器，之後亦沒有綁回，當所有連牆器被解開，再有強風及人等外力影響，便有可能塌棚。

連牆器由兩部分組成，每組連牆器包括一竹枝作為「牆撐」和6毫米粗鋼枝造的「繫索」。李光昇說，據法例要求，棚架每4米乘7米應有一組連牆器，每組可承受1噸重力，「𠵱家成個跌落街，即係啲鐵仔（鋼枝）冇晒囉」。他說解開「拉掹」在行內極之普遍，但即使解開後亦應綁回，亦可在搭棚前事先與搭棚師傅商討，「邊個位置有安裝（工程）就唔好裝拉掹」，減少解開連牆器的風險，此時總承建商便要擔當協調角色。

勞處：新守則更詳列監督棚架工作

李說，法例要求每14日需安排合資格人士檢查棚架，但一般棚架工程不會很長，「14日（內）已經完成工序」，地盤管工應加強檢查，若見連牆器被解開，應立即要求綁回。他說勞工處例行巡查時往往很少檢查「拉掹」的標準，認為政府在監管上責無旁貸。

勞工處回覆稱，計劃今年3至4月推出經修訂的《竹棚架工作安全守則》，要求工人須持有有效安全訓練證書，才可做懸空式竹棚架工作；亦會更詳細說明「合資格的人」在監督工人做棚架工作的要求。

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