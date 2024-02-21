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啟德巨棚19樓飛墜壓人2死3傷 裝鋁板玻璃時出事 女工隨棚墮下入深切

【明報專訊】啟德「澐璟」地盤昨午發生棚架倒塌意外，一名女工在19樓外牆懸空式棚架（俗稱飛棚）做安裝鋁板及玻璃工作時，該幅15米高、8米闊棚架突然坍塌，女工隨棚架飛墮而下，壓中地面4名工友，其中兩人重傷不治。據悉，在棚架上的女工有戴安全帶，腦部出血及雙腿骨折，昨晚留醫深切治療部，情况嚴重，另兩人情况穩定。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。警方稱東九龍總區重案組接手調查，若發現人為疏忽，會展開刑事調查和檢控。

「澐璟」承建商停工 重案接手查

警方表示，昨午近5時接報啓德承富里2號澐璟地盤有一幅約15米乘8米棚架從60米高塌下，5人受傷，其中兩人昏迷，分別由救護車送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中68歲姓王女工及54歲姓林內地女工多處受傷，送往聯合醫院搶救後不治。51歲李姓內地女工當時在棚架上工作，頭及腳受傷，至昨晚情况嚴重；43歲吳姓女工人頭、手及腰受傷，45歲王姓內地男工人腰及腳傷，二人情况穩定。

發展商：已責成承建商協興建築跟進

澐璟的發展商為華潤置地（海外）及保利置業的合資公司「名氣創建」。該公司稱難過及高度重視事故，向工友家屬深切慰問，已責成承辦商嚴肅跟進及向受影響工友提供適切支援；相關部門正在調查意外原因，承辦商將全面配合。承辦商協興建築昨截稿前未回應查詢。

被問到意外是否與正在棚架上的工序有關，勞工處助理處長（職業安全）溫治平說調查仍在進行，暫無法確認問題所在，調查方向包括竹棚設計、架設、使用及設計是否有問題，若發現有人違反職安健法例，必會檢控；處方亦已發出暫時停工通知書，停止相關承建商在該地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚。

過年復工前已檢測 工權會關注涉事「飛棚」安全

溫說，有關地盤於年初五（14日）復工，承建商有委派合資格人士檢測棚架。溫稱未掌握承建商過往的工業意外紀錄，涉事地盤亦未有發生死亡或嚴重工業意外的紀錄。他說會加強巡查屢犯的承建商。

消防處署理助理消防區長李紹暉稱，昨午4時56分接報，5分鐘後到現場，涉事樓宇為一幢興建中的30層高住宅，現場有5名傷者，其中兩人被困，消防花12分鐘救出二人，事件中共900人自行疏散，災難應變救援隊亦到場協調。屋宇署總主任（地盤監察）陳婉明表示，承建商有責任確保竹棚設計及結構安全穩固，署方會繼續全面調查事故原因。警方東九龍總區重案組總督察郭靜怡說，會連同政府各部門及專家深入調查事件原因，若發現人為疏忽會作刑事調查和檢控。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，據她了解，在地面的4名死傷者均為地盤雜工，事發時在地面等待加班，與在棚架上工作的女工屬不同公司。她關注涉事「飛棚」是否安全，例如是否符合力學、有否超重，過程中有否被人移動或割開等，促當局深入調查。

啟德另地盤前年女工墮斃 協興罰款13萬

2022年4月啟德沐翠街建築地盤一名清潔女工墮樓死亡，涉事地盤承建商同為協興建築，去年被判違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》，罰款13萬元。立法會勞工界議員周小松向本報稱，若承建商對安全管理有足夠警覺便可防止慘劇發生，期望《職安健條例》修訂後，透過更高罰則起阻嚇作用。他說政府對所有建築商有發牌規管，可暫停或不允許違例承建商續牌。

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