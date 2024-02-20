穗醫院稱港病人少不增負擔 有長者擬續回港覆診

王子蓮說，去年約6000港人到該院求診，當中約2500多人為長者，涉各專科及門診。她認為由於港人求診數字較低，料推出試點計劃後不會影響醫院服務，亦未有計劃就此增聘人手。

她透露，該院獲廣東省衛健委推薦予香港部門做試點，香港部門曾派員視察，料不久後香港將派員到該院做對接及系統培訓，包括培訓員工如何登記及結算醫療券，細節需待部門公布。

長者：回港不用錢 醫券儲起應急

已居廣州10多年的82歲譚伯患有糖尿病，平時需每3個月回港覆診一次，每次「拿定3個月藥」。他歡迎計劃，認為非常方便，因中山大學附屬第一醫院距其家僅約20分鐘車程。但他說日後即使舟車勞動仍會繼續回港覆診，因「如果係廣州看糖尿，好快用晒（醫療券）」，醫療券則「儲起」應急。

談及兩地藥物或不一，譚伯則認為兩地醫療水平一致，內地藥物管控非常出色，對此不擔心，又建議港府擴展計劃至大灣區全部城市。

經營深圳愛康健口腔醫院的希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基說，該院規模大，較易提升服務量，而集團的香港和內地病人各佔一半，平均每月服務1萬港人，當中一半滿50歲，不排除日後會多了香港長者北上檢查牙齒，暫難估計增幅。

深圳牙科盼了解數據互通

陳期望當局公開透明交代如何監察醫療券用得其所以防濫用，亦冀了解兩地醫療數據互通細節，舉例種牙等較複雜服務，醫護需較詳盡病歷評估風險。

營運深圳新風和睦家醫院的新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃說，該院近月一兩成病人來自香港，部分北上「食開飯順便過來」，詫異大部分北上消費或求醫者是長者。他稱正待與政府商討事務安排，如系統對接、財務管控、審核機制以防濫用。

明報記者 區慧盈 張逸羲

廣州—香港連線報道