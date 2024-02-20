明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

穗醫院稱港病人少不增負擔 有長者擬續回港覆診

【明報專訊】廣州市中山大學附屬第一醫院為「長者醫療券大灣區試點計劃」參與醫療機構之一，副院長王子蓮接受本報訪問稱，過往港人求診數字不高，以去年為例約6000港人求診，料加入計劃後不會增加醫院負擔，並說冀能幫助長者故加入計劃。有長居廣州的香港長者稱計劃推出後仍會繼續回港覆診，因在港可享全免醫療費，醫療券則留待需要時備用。

王子蓮說，去年約6000港人到該院求診，當中約2500多人為長者，涉各專科及門診。她認為由於港人求診數字較低，料推出試點計劃後不會影響醫院服務，亦未有計劃就此增聘人手。

她透露，該院獲廣東省衛健委推薦予香港部門做試點，香港部門曾派員視察，料不久後香港將派員到該院做對接及系統培訓，包括培訓員工如何登記及結算醫療券，細節需待部門公布。

長者：回港不用錢 醫券儲起應急

已居廣州10多年的82歲譚伯患有糖尿病，平時需每3個月回港覆診一次，每次「拿定3個月藥」。他歡迎計劃，認為非常方便，因中山大學附屬第一醫院距其家僅約20分鐘車程。但他說日後即使舟車勞動仍會繼續回港覆診，因「如果係廣州看糖尿，好快用晒（醫療券）」，醫療券則「儲起」應急。

談及兩地藥物或不一，譚伯則認為兩地醫療水平一致，內地藥物管控非常出色，對此不擔心，又建議港府擴展計劃至大灣區全部城市。

經營深圳愛康健口腔醫院的希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基說，該院規模大，較易提升服務量，而集團的香港和內地病人各佔一半，平均每月服務1萬港人，當中一半滿50歲，不排除日後會多了香港長者北上檢查牙齒，暫難估計增幅。

深圳牙科盼了解數據互通

陳期望當局公開透明交代如何監察醫療券用得其所以防濫用，亦冀了解兩地醫療數據互通細節，舉例種牙等較複雜服務，醫護需較詳盡病歷評估風險。

營運深圳新風和睦家醫院的新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃說，該院近月一兩成病人來自香港，部分北上「食開飯順便過來」，詫異大部分北上消費或求醫者是長者。他稱正待與政府商討事務安排，如系統對接、財務管控、審核機制以防濫用。

明報記者 區慧盈 張逸羲

廣州—香港連線報道

相關字詞﹕廣州 中山大學附屬第一醫院 醫療券 長者醫療券大灣區試點計劃

上 / 下一篇新聞