選機構重地點不招標 參考衛署調查粵衛健委

稱非採購服務 覓灣區試點

醫衛局補充，醫療券計劃非採購服務，一向公開讓合資格醫療專業加入，並不需要招標，目的是透過醫療券讓長者選用合心的私營醫療服務，非政府直接購買服務；試點計劃是為香港長者在大灣區物色適合內地醫療機構作為試點及把關，同樣不是購買服務。

盧寵茂稱，衛生署去年底向本港參與醫療券的醫療機構做市場調查，了解哪些有在內地營運診所，廣東省衛健委亦推薦三甲或高質量發展醫院，無回應當局考慮了多少間機構、獲選機構中多少由當局邀請或內地推薦。醫衛局副秘書長李力綱補充，衛生署向6000間本地醫療機構發出市場調查邀請。

指機構獲國家質素保證

至於考慮因素，李力綱稱獲選機構地點是精心挑選，機構服務質量、管理和營運經驗獲國家質素保證，由內地單位確認機構過去3年無嚴重違規紀錄；其中三甲醫院具備高水平管治，民營機構須與本港機構有關係，且須有一名本港註冊醫生或牙醫。機構須對醫療券有基本認知，並具備優勢服務如中西醫協作。

李稱機構服務範圍須包括一般基層醫療服務，且全數有牙科，並須有充足服務容量，免影響內地醫療服務。收費方面，他稱內地監管嚴格，公院須收「醫保價」，民營機構則須就價格向有關單位審批，按法例在公共地方展示。