醫療券增涵灣區5醫院2牙科 盧寵茂：助在粵安老北上睇牙 無KPI「老人家說了算」

首擴深圳外 包括廣州東莞中山

目逾8.8萬名長者居於大灣區。港大深圳醫院2015年起可用醫療券，前年擴至轄下華為荔枝苑門診。政府昨公布新增7間內地機構可用醫療券，包括5間醫療機構位於廣州（及南沙區）、東莞、中山及深圳（見表），中山大學附屬第一醫院、中山陳星海中西醫結合醫院和東莞東華醫院是三甲醫院，深圳新風和睦家醫院則是港資，所屬新風天域集團由前財政司長梁錦松創立。

5醫院1為港資 其餘均屬三甲

其餘兩間牙科機構位於深圳，包括鄰近羅湖口岸的深圳愛康健口腔醫院，所屬集團2021年被希瑪眼科收購，希瑪眼科醫療集團主席為立法會議員林順潮。

盧寵茂稱，港大深圳醫院的醫療券使用量在新冠疫情期間急增一倍，至去年通關後仍上升，反映有需要擴大醫療券涵蓋機構；今次是首次有深圳以外內地機構參與，亦是首次涵蓋非港資內地三甲醫院、民營機構和牙科專業機構。

內地把關 金額交易衛署監管

盧稱港大深圳醫院去年使用醫療券就診人次3.8萬，佔門診整體200萬服務人次2%，使用金額為1000萬元，佔逾20億元整體臨牀營業額0.5%，相信參與機構的盈利不會大幅增長。被問會否對本港醫療機構造成競爭，他無正面回應，稱現時本港醫生和牙醫可北上執業，當局亦需讓長者有權選用大灣區醫療服務。

監管方面，盧稱由內地部門負責把關，監管非常嚴謹和認真；金額交易則由衛生署監管，強調過去多年港大深圳醫院不曾出現嚴重問題。醫衛局副秘書長李力綱稱每間機構按內地規定均設投訴處理機制，若出現重大事故須呈報，而衛生署將設機制抽查和審計醫療券使用情况，任何交易糾紛將按機制處理。

李續稱，當局會與內地單位建立培訓和服務保障機制，召開專家小組檢視服務數據和質量，每年總結和檢討服務，包括收費水平、病人體驗和輪候時間。

彭鴻昌料緩本地牙科 盼設代辦

負責營運深圳愛康健口腔醫院的希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基說，本港牙科服務嚴重供不應求，而內地牙科服務收費相宜，相信能為本港市民尤其基層提供多個選擇。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，新安排有助便利在大灣區安老的長者，而內地牙科服務性價比高，相信有助紓緩本地需求，但提醒長者勿貪便宜接受不必要剝牙或鑲牙服務，強調真牙護理更重要。他亦期望當局交代會否於內地增設代辦接受長者求助或查詢，並冀當局日後定期交代醫療券使用數據。

病歷互通否視計劃推行情况

目前在港大深圳醫院覆診的醫管局病人可授權該院取用醫健通紀錄，政府上周提交立法會文件顯示，擬將有關安排擴至醫療券試點計劃。盧寵茂稱會先檢視試點計劃推行情况，再考慮會否病歷互通。

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