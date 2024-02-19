城大月前核污水調查 25%港人將減遊日本 年輕人多冇有怕

城大研究團隊去年10月至12月經網上問卷訪問1418名年滿20歲港人，了解他們如何評價日本排放核污水，以及會否採取各類防範措施。結果發現，60.4%人認為排放核污水有損個人健康，52.8%人表示會避免食用福島地區的食品。赴日旅遊、使用日貨意欲則較少受影響，當中只有25.7%受訪者會減少赴日旅遊次數，21.3%受訪者將避免購買和使用來自日本的生活用品。

六成人稱排水損健康 兩成人將避買日貨

以年齡層劃分，愈年長者採取防範措施的佔比愈高（見表）。以福島食品為例，有62.7%的50歲或以上者表明會避開食用，20至29歲者只有38.1%；至於赴日旅遊，32.2%的50歲或以上者表明會減少，20至29歲者只有11.5％人會減少遊日。

團隊：反映港人懂平衡不同風險行為

領導研究的媒體與傳播系講座教授黃懿慧表示，即使逾半受訪者稱會避免食用福島食品，但未明顯減少遊日或購買日本商品，反映「市民會平衡不同風險行為，認為除福島地區外，日本其他地區的風險程度相對較低」。

政府現禁止進口福島及其鄰近都縣進口水產品，研究亦調查公眾對相關措施看法。結果顯示，56.4%的人支持政府啟動進口管制措施、74.3%認同實施輻射監測措施，不過受訪者普遍認為，輻射監測措施如全面測試日本進口食品的輻射水平、監測本港水域的環境輻射水平等，比起限制日本水產品進口更有效。