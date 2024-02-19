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團結基金指復蘇未如理想 倡推「酒店+盛事」套票

【明報專訊】香港與內地全面通關一年，團結香港基金發表倡議報告，指本地旅遊及零售業復蘇仍未如理想，挑戰包括新冠疫情後內地旅客消費習慣改變、過夜旅客大減等，建議本港發展獨特旅遊體驗、推「酒店+盛事」節日套票等。有見內地客傾向深度文化遊，基金副總裁葉文祺認為，要恢復當年剛開放「自由行」旅客在港「喪買」的現象不實際，故要設法吸引更多旅客來港，並將熱門打卡位包裝成可賺錢景點，例如在廉署（ICAC）旁設咖啡店或手信店。

打卡位變賺錢景點 如廉署旁賣咖啡

旅遊業是本港經濟四大支柱行業之一，惟近年本港經濟低迷，葉文祺說，若要振興經濟，金融業方面因受外圍影響較多，香港可做的不多，而創科發展回本期又較長，認為促進旅遊業是中短期內較可行方法，亦是帶動零售業重要因素。不過，葉指去年訪港旅客人次只恢復至約3400萬，較2018年跌約48%，零售業銷貨價值為約4067億元，跌幅約16%。

幫小店吸客 倡資助中小企數碼轉型

訪港旅客多以內地人為主，但葉文祺指人民幣貶值、國際品牌佈局內地市場、疫後內地消費者信心下跌，傾向存錢以備不時之需，種種因素令香港購物天堂優勢減弱。他留意到不少內地客愛到特色地方打卡和行山，建議在不是太賺錢的景點增加可消費項目，以及放寬內地居民進境個人物品的5000元人民幣免稅限值上限至最少3.5萬元，幅度是參考內地奢侈品消費額過去13年的增幅。

為迎合旅客深度遊需求，團結基金土地及房屋研究主管梁躍昊稱，香港很多特色小店以本地客為主，不習慣招呼旅客，建議政府資助中小企作數碼轉型，包括支援網上訂位預約平台、電子化服務模式、電子錢包付款模式，以便利旅客和減少人手需求。梁又指現時旅發局向旅客推薦的手機應用程式（App）至少有9個，建議將所有資訊和功能集合在一個應用程式內。

政府上月宣布成立「跨部門盛事統籌協調組」，政務司長陳國基曾預告上半年將有逾80項盛事。基金副總裁水志偉建議，當局應策略性分配盛事檔期，配合目標旅客群的主要節日假期及周邊地區盛事日程，並將5個位於中東及東南亞的旅發局地區代辦，升格為全球辦事處，宣傳香港盛事活動。他又建議籌備重大盛事的時間應預留至少3個月，好讓旅客計劃行程。

水志偉說，酒店房價在主要節日期間急升，建議政府統籌業界將酒店住宿及多項旅遊體驗（例如盛事活動或主要景點門票等）以套票形式出售，讓旅客感覺「畀少咗錢」。

相關字詞﹕復常 零售 深度遊 旅游 通關

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