春假南下客日均超2018年3% 較2019少兩成 旅界：符預期 飲食界：人均消費不足百元

政府稱黃金周酒店入住率逾八成

黃金周8日（2月10至17日）期間，入境處初步錄得143.6萬人次訪港，當中125.5萬內地旅客經各管制站來港，日均約15.7萬人次，較2023年勞動節假期及國慶黃金周分別高25.3%及14.9%，超越2018年同期日均的15.2萬人次（見表）。政府引述業界反映稱黃金周首幾日酒店入住率達九成，整個黃金周入住率逾八成，不同餐飲和零售點也能受惠。

​內地客入境最高峰日子為2月12日（大年初三），約18.6萬人次；平均最多內地客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為羅湖。據旅遊業監管局登記資料，黃金周共有約1980個內地入境旅行團到港，涉約6.6萬旅客人次，佔整體約5.3%。據入境處數字，2018年春節黃金周（7天）有約106.4萬名內地客訪港，2019年（7天，2月4日至10日）升32%至140.1萬人次，日均達20萬人次。

昔「嗌到一枱都係」 今「打張卡就完」

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯向本報表示，今年市道較去年跌一成半，屬意料外，新界區情况最嚴重，生意跌約三成，相信是由於出入境人數差距、經濟欠佳，加上面對大灣區競爭所致。他指低消費內地客比例較多，「以前兩個人嗌到一枱都係（食物），𠵱家比較目標性，主打菠蘿包、奶茶，每樣叫啲，影張相打張卡就完了」，人均消費不足100元，而2019年同期可達200至300元。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，鐘表、黃金、珠寶、化妝品等生意額按年有一成多增幅，但其他類別「一般般」，例如北區的日用品有近雙位數跌幅，相信與本地人北上消費有關。他指旅客數目未「返晒嚟」，新冠疫情前內地客以購物為主，現時有不少人是深度遊，「對零售業支持冇以往咁大」，模式已改變。

旅議會總幹事楊淑芬認為內地客數字符合預期，她提到十．一黃金周本地酒店房價比疫前稍貴，議會曾與業界溝通，相信今次房價與疫前相若，「甚至平少少」，而今次是通關後首個新春，「2019年水貨客都係旅客之一，我哋都唔會單以旅客數字睇係咪真正旅客」。

旅促會：僅用一年追上 數字理想

旅遊促進會總幹事崔定邦說，僅用一年時間追上2018年水平，「大家出盡全力」，認為數字理想，又指2019年新春前高鐵及港珠澳大橋相繼開通，故當年訪港人數才會大升，認為與2018年比較較合理。

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