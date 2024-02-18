陳國基回應「玩完論」：若想破壞港 佢就真玩完

正商增自由行城市 旅業冀灣區「一周一行」

陳國基昨在商台《政經星期六》稱，與內地商討需一段時間，若可盡快落實，對本港整個旅遊業有幫助。立法會旅遊界議員姚柏良認為政府可考慮先開放高鐵或直航可到達的內地城市，冀兩會期間「有好消息」。姚說業界已反映相關意見一段時間，現時內地一線城市與二三線城市旅客分別不大，又倡大灣區城市實施「一周一行」。

農曆新年期間，部分跨境口岸延長開放時間，陳國基稱年初一至四合共392萬人次經各陸路口岸出入境，已回復新冠疫情前水平，惟通宵過關做法需視乎需求，口岸無法每日都24小時通關。他說去年過夜旅客數量亦有增長，佔整體旅客五成，疫前旅客平均留港3.1晚，去年第四季增至3.4晚，酒店新年入住率亦達90%，強調政府會繼續舉辦大型盛事吸引旅客。

崔定邦：有條件加一個24小時通關口岸

旅遊促進會總幹事崔定邦稱，2018年來港旅客數目約6000多萬，去年則約3400萬，認為旅遊業只回復以往七成，仍處於復常階段。至於過關安排，他認為現時有條件開設多一個24小時通關口岸，舉例深圳灣口岸現有24小時貨運通關，即使安排24小時客運通關，人手亦毋須多增，認為多一個關口會令相關配套更完備。

羅奇近日在《金融時報》撰文稱「香港已玩完（Hong Kong is over）」，陳國基昨表明完全不同意，要視乎「玩完」定義，「如果佢（羅奇）想破壞香港呢一方面嚟講，就真係佢玩完喇，香港唔會畀佢破壞到」。他不相信本港經濟如羅奇所言「玩完」，因全球不少評論稱「東升西降」，舉例內地擁有大量消費群體，本港亦與中東等國家頻繁交流，認為本港經濟會逐步回升。

另外，陳國基表示，立法會議員的共識是盡快就《基本法》第23條立法，批評美西方政客對港的干預由「暗中做」變得「明目張膽」、「無所不用其極」，甚至透過制裁法官妨礙司法公正，形容23條和《港區國安法》等是治病藥物，「如果無咗呢啲咁嘅藥，有病嗰陣就好危險，2019年就好明顯」。他重申立法只針對少數人，一般市民不會觸及相關罪行，法庭須證明犯罪意圖和行為才會定罪。