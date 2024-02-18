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財案建議 多黨不再提寬免

【明報專訊】新一份財政預算案本月28日發表，各大政黨早前向政府提交意見書，「派糖」建議規模較去年縮減，不少未再提及公屋免租；有議員則在其他場合提出相關訴求。工聯會立法會議員鄧家彪認為，各政黨「肉緊」財政可持續性，認為今年物業市場有望回穩，或令政府財政狀况改善。

本報翻查民建聯、工聯會、經民聯、新民黨及自由黨5個主要政黨去年及今年提交有關預算案的意見書，僅新民黨仍提出公屋免租一個月，經民聯去年提議為公屋代繳3個月租金，今年未再提。至於減免利得稅、薪俸稅及個人入息課稅、政府津貼等，各政黨的倡議亦有縮減（見表）。

鄧家彪料「肉緊」財政 倡先顧長者殘疾

鄧家彪認為政府應優先照顧長者及殘疾人士，免租與否可視乎政府盈餘再決定。身兼房委會委員的鄧又稱，按調整機制今年公屋或會加租，惟尚未收到相關資訊，亦預計政府今年預算案不會有免租措施。

另外，工聯會今年提出政府派發在指定時間使用的「日夜繽紛消費券」及「地區商戶消費券」。前者讓市民在本地商戶消費指定金額後，政府按比例派發相應金額，如消費500元便可獲同額消費券，限制只可在平日晚上、周六日及假日使用，以產生乘數效應；後者則需部分用於地區小商戶外，亦可轉贈親友或捐予慈善機構。至於會否憂慮成效未如以往，反在政府財赤下浪費公帑，鄧家彪認同派發消費券屬「兩難」決定，因措施非精準扶貧，認為以往限制太寬鬆，雖在惠民角度不反對，但現時應調整。

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