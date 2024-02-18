公屋料今年加租兼「走甜」 羅淑佩：股樓差租戶影響有限 公屋聯會：基層收入無改善

羅稱縱加租不超過10%

根據公屋租金調整機制，房署會對比公屋住戶對上一年及之前第三年的每月平均家庭收入增幅，再訂定加幅，按法例「封頂」不能超過10%，減租不設下限。今年的檢討即對比2023年及2021年的數據。值得注意的是最低工資和公屋租金並無直接關係，但2022年公屋租金僅加1.17%，或與最低工資2019年起凍結有一定程度關聯；而最低工資去年5月由37.5元加至40元，大部分低收入及低技術公屋居民薪金或有較大加幅，未知對公屋租金加幅的影響。

近期房策官員對寬減措施吹淡風

翻查資料，負責房策官員近日曾為紓緩公屋加租措施「吹淡風」。羅淑佩及身兼房委會主席的房屋局長何永賢，分別於1月底房署年結記者會及2月6日報章訪問回應公屋租金檢討。羅淑佩提及要審慎考慮房委會財政狀况，才決定是否寬減；何永賢則提到上次公屋加租後曾豁免租戶繳付首12個月額外租金，但該項寬免屬特殊情况，倘恆常化對房委會財政不健康。而房委會2016及2018年上調公屋租金時，政府及房委會並無推出寬免或代繳租金措施（見表）。

羅淑佩於有線新聞《有理有得傾》指出，今年公屋租金檢討即使調整也不會超過10%，認為公屋戶仍可負擔。被問到參考數據或有滯後因素，以及公屋加租而居民面對的經濟環境卻比早前更差，羅淑佩稱要視乎多項因素，外界不能只看資本市場低迷，就簡單認為市民收入下降，因公屋住戶有入息及資產上限，相對影響有限；而且現時不少行業難招聘人手，不能只看樓市及股市不景氣便有此判斷。

消息：10年前盈餘跌削補貼 現須更審慎

政府消息人士表示，10年前政府於財政盈餘下降時，已大幅減少各項一次過紓困措施及補貼，現時財赤嚴重更要審慎理財；另一消息人士則稱，房委會今年初審議預算案時已表明財政情况未必可推寬減安排，多個政黨亦無提出有關訴求（見另稿）。

房委會資助房屋小組主席黃碧如回應查詢稱，不認同寬免或代繳公屋租金措施恆常化，強調公共資源緊絀應用得其所；而政府及房委會財政均面臨嚴峻挑戰，運用公帑更需審慎，「不應民粹化」。

黃碧如不同意恆常寬免 聯會：減負擔利和諧

公屋聯會主席文裕明不同意現時經濟狀况對公屋戶影響有限的說法，稱基層收入扣除通脹實質增長有限，部分人甚至面對「負增長」，根本無明顯改善，且公屋居民佔全港人口約三分之一，減輕他們負擔對社會穩定及和諧十分重要，但近月政府及房委會發表的意見似乎不欲為公屋加租提供任何補貼。他重申公屋聯會促請政府考慮為公屋租戶代繳一個月租金，同時應繼續推行現金津貼試行計劃幫助輪候公屋者。

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