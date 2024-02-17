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「原授專利」4年825申請 一成獲批

【明報專訊】本港2019年12月起推行「原授標準專利」制度，截至去年12月底知識產權署收到825宗申請，當中87宗獲批，佔比約10.5%，提交申請至獲批需時12至44個月處理。知識產權署長黃福來表示，申請進度與外國相比不是特別慢，又認為比起審批快，維持審批質素更重要，期望本港批出的專利日後即使受法律挑戰，亦可經得起考驗。另外署方會繼續增聘專利審查人員，目標2030年達100人，提升審批效率。

本地申請佔四成半 其次韓國

知識產權署數據顯示，825宗專利申請範疇涵蓋電學、機械工程、化學，當中近四成半申請人來自本港，其餘來自韓國、內地、美國等（見圖表）。

黃福來指出，有別以往本港無原授專利註冊制度，科研人員需在外地為科研成果申請專利，再在香港註冊，原授專利註冊制度實施有利本港創科發展。他稱申請專利講求「全球優先權」，即在香港註冊後再在外國註冊專利時，會以香港最先的註冊日期為準。825宗申請中，黃稱有38%屬全球首次申請，當中本地申請人佔285宗，反映本港科研對制度有需求。

現29審查員 目標2030增至百人

原授專利要由專業人員審批，以確保全球原創。高級專利審查主任關曉彤表示，截至去年底該署已招聘29名審查員，24%持博士學位、55%持碩士學位，主修科目包括化學、生物、化學、機械工程等。關說，入職後要接受專利知識及審查技巧培訓，亦要到國家知識產權局培訓中心參加為期4個月的基本入職培訓課程。

黃表示，本港原授專利制度現時在初步發展階段，日後人手充足會做得更好，目標專利審查人員到2030年逐步增至100人，現時人手主要來自本地；總審查主任職位將全球招聘，歡迎本地以外的人才申請，期望在外國有專利審查經驗者，可為港建立專利審查系統。應徵二級審查員需具工科背景、毋須經驗，入職後再培訓。

現時在港透過專利產生的利潤須繳16.5%利得稅，政府將於今年上半年向立法會提交修例，推行「專利盒」稅務優惠，建議由專利產生的合資格利潤稅率減至5%。黃福來形容新建議的稅率在國際上有競爭力，有助推動本港發展知識產權貿易，舉例由企業在香港設立基地、直接出售專利或授權其他企業使用專利技術等。

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