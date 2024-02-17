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話你知：美AI生成文章掀訟 影像申版權敗訴

【明報專訊】人工智能（AI）技術漸趨普及，相關侵權爭議亦陸續浮現。翻查資料，美國《紐約時報》去年底入稟，控告AI聊天機械人ChatGPT研發商OpenAI和微軟，擅取其新聞內容訓練生成式AI，要求數以十億美元計賠償，以及銷毁涉侵害該報版權的生成模組和訓練數據。《紐時》稱ChatGPT的生成結果近乎一字不漏非法取用網站付費內容等數百篇文章，威脅其讀者訂閱和廣告收入，另有AI生成的答案指該報是錯誤資訊來源，影響其品牌形象。

另據《紐約時報》報道，AI系統研發者Stephen Thaler早前以AI生成影像作品A Recent Entrance to Paradise，並入稟控告美國版權局拒為作品批出版權。美國哥倫比亞特區地方法院去年判Thaler敗訴，稱他無法找到法院承認非人類作品版權的先例。

人工智能亦觸發商業糾紛。全球最大唱片公司「環球音樂」與短片分享平台TikTok的合約上月底屆滿，雙方就分成及AI侵權談判破裂，「環球音樂」稱會將國際巨星Taylor Swift及Lady Gaga等歌曲從TikTok下架。翻查「環球音樂」公開信，該公司批評TikTok允許平台充斥AI生成錄音、研發工具促進用戶以AI製作音樂，並要求獲得合約權利，又指TikTok無採取措施處理侵權問題，形容此舉無異是鼓勵AI取代創作人。TikTok發聲明表示失望，指環球音樂將其貪婪凌駕藝人及創作人之上。

歐盟去年底達成監管AI的《人工智能法案》（AI Act）臨時協議，包括規管生成式AI工具，料法案最快明年生效。

相關字詞﹕環球音樂 微軟 紐約時報 人工智能

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