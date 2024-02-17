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版權法涵AI否 擬今年諮詢 探討保護程度誰是作者等 產權署長：部分問題現例可處理

【明報專訊】生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence）發展迅速，有助創作同時亦衍生版權爭議。知識產權署長黃福來受訪稱，留意到人工智能（AI）的急速發展對社會及知識型經濟帶來革命性影響，署方正檢視《版權條例》條文，目標今年內向公眾推出諮詢文件，對AI產生的內容是否受版權保護等問題蒐集意見；最終需否修例，他說暫無定論。

明報記者 鄭律銘

談生成內容 指「安排創作者」屬作者

黃福來接受包括本報等傳媒訪問時表示，國際上對AI衍生的版權問題已有很多討論，會在稍後諮詢時處理，包括由AI產生的內容應否受版權保護，倘受保護，程度範圍多少、誰是作者；若內容侵犯版權，誰應負上法律責任；開發AI訓練過程有否侵權等。

署方檢視時會比較香港及外國法例、其他國家的諮詢情况及訴訟案件發展。黃稱對於最終需否修例，現時沒定論，部分涉及AI衍生的法律問題，現有法例已能處理。他舉例由電腦產生的內容，「創作該作品所需的安排的人」會被視為作者，版權由內容產生起計50年屆滿。

稱按基礎原則 仿製聲線或侵權

本港現時已有人運用AI創作，舉例有YouTube專頁利用歌手尹光聲線訓練AI，再由AI「演唱」另一歌手姜濤的歌曲。黃福來回應此例子時表示，從基礎法律原則出發，若用別人創作的歌詞及音樂旋律，須取得授權；仿製他人聲線或會落入假冒塑造的侵權行為。

律師朱喬華向本報表示，AI發展下出現的不少情况可用現有條例處理，問題是如何執行，建議政府加強運用AI識別侵權行為。另外，挪用他人容貌生成的深偽（deepfake）影片流行，朱認為本港或應檢視規管肖像權。

政府早於2006年諮詢修訂《版權條例》，2011及2014年向立法會提交草案，因引起收窄言論及創作自由等疑慮，修例俱在拉布下告吹，政府及後再推修例，最終在前年通過《2022年版權（修訂）條例》。條例去年5月起生效，黃福來稱條文加寬豁免範圍，舉例涉及戲仿等，不被視為侵犯版權，令到版權人及使用者之間的權利得到合理平衡。

黃表示，條例引入「公眾傳播權利」的新法律概念，確保用任何電子模式傳送的版權作品，受版權保障，法例取得成效。他舉例稱海關去年10月首次引用修訂後的《版權條例》，打擊未獲授權向公眾傳播版權作品的活動，檢獲1200部懷疑非法串流裝置、一批電腦及影音器材。黃又說，教育局與5個學校議會一直有與香港書刊版權授權協會簽訂特許協議，容許資助及官立學校在合理情况下使用版權作品；因應修例生效，去年新協議加入條文，授權學校以電子方式傳播特定版權作品作教育用途，加強對版權人保障。

談23條 稱港產權制接軌國際受歡迎

政府正就《基本法》第23條立法諮詢，被問及會否擔心立法影響外國企業對本港法律制度的信心，黃稱本港知識產權制度在國際一直受歡迎，「我們（香港）與內地屬不同、分開的司法管轄區，我們有獨立的審判權，我們的知識產權法例是與國際標準接軌的」，舉例《保護工業產權巴黎公約》在港生效，這些都是「說好整個香港故事、香港法律故事、知識產權故事的重要組成部分」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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