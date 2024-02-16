貝鈞奇：足總拒「天價」戲金 政府好意促成美斯來

稱03年邀皇馬「六條煙」僅200萬歐元

貝鈞奇稱，上海一家體育公司原安排國際邁阿密去年11月到內地比賽，但疑因未獲批文等原因而未能成行。他接受本報訪問時補充，獲圈中經紀朋友聯絡，希望國際邁阿密轉到香港作賽，「當時（上海一方）已給了300萬美金訂金，所以不想浪費」。他引述該經紀估計戲金達1000萬美元，他聞言即拒絕，「這個天價不可能， 因為我自己在足總這麼多年，都沒有試過有這麼貴的」，並以足總2003年邀請皇馬「六條煙」訪港作賽為例，只需200萬歐元。

至於為何後來會由Tatler Asia承接，貝向本報稱不清楚，只知上海一方曾與Tatler和香港政府溝通，「拍晒板」後才有M品牌基金資助。足總主席霍啟山曾出席國際邁阿密的傳媒發布會，足總一度被視為聯辦機構。貝被鳳凰網問到足總在比賽的角色，他形容是「被動」和「被輕視」。他向本報稱，申請比賽場地經足總協助，「其他都很少，好多事都是Tatler主導」。

批Tatler輕視球迷 邁阿密簽名會不尊重

貝鈞奇批評Tatler輕視香港球迷，又指主辦方賽前在酒店舉辦國際邁阿密簽名會，向一眾嘉賓送贈美斯簽名球衣，多名足總董事出席。他說到場後發現只有3名球員，均非受歡迎的「巴塞4子」美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯，而他們送贈球衣時「坐在那張椅子上，動都沒有動」，貝感不獲尊重和生氣，因大會攝影師邀請才勉強合照，後來更發現球衣上沒有美斯簽名。

對於Tatler退回一半票價，貝鈞奇向本報稱明白難全數退回，但觀眾是為看美斯而入場，國際邁阿密亦非世界頂級球隊，「難聽地說，沒有美斯可能1000元也未必有人買票」。

賀歲盃17球星簽名球衣擬禮賓府展出

據了解，特首李家超在賀歲盃時收到17名訪港球星簽名的球衣，將與去年姚明訪港時的簽名籃球及中國女排的簽名排球等紀念品在禮賓府展出，當局正物色合適位置。