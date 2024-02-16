涉關車門襲警 流浪教練招重文脫罪 官斥警員作供「反口覆舌」

現年54歲的招重文否認於去年5月3日，在新蒲崗祟齡街65號仁愛街遊樂場外襲擊在執行職務的警務人員楊鎮陞。

記事冊沒記搜身 警員稱「搜查」

官斥「強詞奪理」

周官昨裁決時形容楊鎮陞庭上口供「經常反口覆舌」，出現多處出入，例如楊起初供稱曾「摸一摸腰」檢查被告身上是否有武器，亦同意搜身是正當的警務工作，並有記錄向被告搜身，但當辯方展示警員記事冊顯示沒記錄搜身或「摸一摸腰」，楊解釋「摸一摸腰」是「搜查」而非「搜身」，故沒記錄，周官直斥其說法「強詞奪理」。

周官續稱，綜觀楊的供辭及其他控方證據，均未能顯示案發時車門打開了多少、楊站在什麼位置、楊的腰間有什麼裝備、假如被告伸手能否觸及把手等，因此即使接納楊的供辭，亦未有足夠證據舉證被告襲警，遂裁定罪名不成立。被告聞判後向法官鞠躬說「多謝法官閣下」。

黃大仙警區交通隊警員楊鎮陞早前在審訊中供稱，案發日下午約1時18分，他在崇齡街發現被告的車停在影響其他車輛的位置及無人看管，遂發出定額罰款告票。被告在對面行人路跑過來，斥責「叫住你都告，你夾硬嚟嘅」，並說了一句粗口。楊要求被告冷靜，被告返回車上，楊則站在車門與駕駛座之間，其時被告呼喝「你行開啦！」並用右手抓住車門向內拉，撞到楊的後腰，楊隨即拘捕被告及搜身，因被告不斷掙扎，楊在同僚協助下為被告鎖上手銬。楊回警署發現後腰愈來愈痛，按上級指示求醫。

【案件編號：KCCC2868/23】