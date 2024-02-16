涉假波賭外圍 3球員1「艇仔」被控 起訴行賄及串謀賭博作弊 兩隊友拒受賄告發

被告依次為霍斌仁（29歲）、Waheed Mohammad（27歲）、盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva，36歲）及屠俊翹（29歲）。霍報稱前足球員，「艇仔」Mohammad報稱無業，盧斯安奴及屠均報稱足球員。霍昨准以2萬元保釋，其餘3人各以1萬元保釋。

涉一場1萬及3萬元賄隊友打假波

綜合廉署所指及控罪，霍斌仁獨自被控3項向代理人提供利益罪，其中一罪指他於2021年10月27日，無合法權限而向代理人，即香港足球會（港會）隊友莊馬仕（Jean Carllo Maciel）提供利益，就每場賽事提供1萬元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，操控或企圖操控涉及港會的賽事結果。另外，霍於2021年11月2日及11月4日，分別向莊馬仕及另一港會隊友麥美倫（Marcus McMillan）提供3萬元及1萬元，作為操控或企圖操控同年11月7日港會對標準流浪的港超聯賽事結果的誘因或報酬，或由於對方作上述作為而向他提供利益。廉署調查發現，莊馬仕及麥美倫皆拒絕受賄，並向球會匯報事件。

藉操控入球角球數贏錢

4名被告同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月至去年4月期間，在香港與另一名「艇仔」成嘉狄及其他身分不詳者串謀，在賭博過程中或在與賭博有關方面，以欺詐手段或虛假做法為自己贏取一名收受賭注者金錢，即分別藉致使愉園在賽事中落敗或操控入球及／或角球數目，以贏取金錢。

霍斌仁、Mohammad及盧斯安奴另被控一項串謀賭博時作弊罪，指3人於2022年8月至去年5月期間，在涉及中西區康樂體育會的足球賽事中藉操控入球及／或角球數目，以贏取金錢。

4被告共逾30場球會賽事下注

廉署調查亦顯示，屠俊翹與Mohammad同時是非法賭博網站的「艇仔」；4名被告於2022/23年賽季就合共逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事下注，而霍斌仁曾於參賽期間向涉案「艇仔」發出信號，以便下注。

​廉署在新聞稿表示，去年5月的「碧草」行動成功瓦解一個非法外圍賭博「假波」貪污集團，經深入調查後昨早起訴上述4人，足總及涉案球會在調查期間提供全面協助。

【案件編號：ESCC 438/24】

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