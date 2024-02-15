欠青沙隧道費 28個案罰1183元

易通行8月 暫共6000宗拖欠

現時車主如未於過隧道後14天內交隧道費，會被徵收175元附加費，收到首筆附加費通知書21天內仍未補交，會再被追收350元。前述法院審理的28宗案件，全部涉青沙管制區，即本港首條實施「易通行」的隧道，收費8元。運輸署提醒車主盡快設立自動繳費。

至於投訴數據，運輸署稱，截至上月與隧道收費相關的投訴佔整體車流量約0.014%，主要涉及小部分未裝車輛貼的私家車，以及靠自動車牌識別系統仍未能準確辨認車牌、故需人手辨認，但過程中偶有出錯的個案。署方指現時投訴數字比率已較去年11月的0.018%回落，重申隧道費服務商已開發專屬程式，提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工。