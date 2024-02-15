搵食車稱紅隧「鬆動咗」有助生意

分時段收費方案下，三條隧道平日共約有6小時屬「一般時段」，商用車隧道費劃一收30元，西隧的「一般時段」由10時43分開始，紅隧及東隧由10時23分開始，完結時間則三隧均為下午4時半。

紅隧的士流量升12% 司機稱過海客增

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，以往紅隧在非繁忙時間也常塞車，故即使乘客趕時間往紅隧出口一帶即銅鑼灣、中環及灣仔等，也很少搭的士過海，現時紅隧日間時間「鬆動咗」，不少前線司機反映相關過海客量上升，有助業界增加收入。

運輸署數據顯示，紅隧日均的士流量升約12.6%，西隧及東隧的士流量則分別減少約15.8%及約11%。吳坤成分析指以往乘客怕塞車，即使「兜路」也行西隧，現時紅隧非繁忙時間暢通，令不少的士「回流」。

汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會委員蕭德雄表示，紅隧日間塞車情况改善後，基本上業界每日送貨大部分時間「行邊條都得」，送貨效率提升，可接更多訂單。

速遞業曾預告，或因行紅隧貨車加費六成多至兩倍多，運貨或亦需加價一成，香港速遞業協會會長吳江表示，貨車行紅隧收費確有上升，但業界暫滿意「畀多少少」，因為大部分時間整體過海交通改善，暫未聞醞釀加價。不過，他指近期貨物件量較少，業界對運費成本敏感度相對較低，不排除年結後業界發現運輸成本上漲，加價聲音逐漸浮現。

紅隧仍超容量兩成 東隧流量跌至可承擔範圍

運輸署回覆本報查詢時未有提供「一般時段」車流量數據，但提供全日雙向平均車流量。西隧車流日均升11.8%，達9.9多萬，實施前的日均車流佔設計容量11.8萬架次的75%，現升至84%；紅隧日均車流減少11.7%至約9.4萬，但仍超出容量7.8萬架次約20%；至於東隧，車流由超出容量（7.8萬架次）的約7.9萬架次，跌約8%至可承擔範圍內約7.31萬架次。