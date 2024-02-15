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西隧繁忙段車流微升 業界稱塞車增 運署數據：分段收費初見效 業界感落差「憂三隧齊塞」

【明報專訊】三隧分時段收費方案實施近兩個月，據運輸署向本報提供的首月車流數據顯示，措施初見分流效果，日均早晚繁忙時間雙向車流減約4%，繁忙時間前後約半小時則上升約3%；其中經常擠塞的九龍往港島方向，紅隧及東隧車流量分別減少5.1%和8.64%，西隧則微升0.95%（見圖）。不過，的士業及汽車會均稱實際行車感受與官方數據有落差，指早上繁忙時間紅隧、東隧車龍只稍為縮短，西隧明顯較以往易塞車，形容現時早上有可能三隧齊塞。

明報記者 孫澤芳

業界又分析稱，商用車劃一收費後，不少大型貨車轉用西隧，因車體大和車速慢，致西隧現車龍。

觀察：早上西隧車龍至擎天半島

本報記者上周二（6日）早上約8時45分到西隧九龍往港島入口觀察，發現車龍龍尾伸延至超過擎天半島，並留意到使用西隧的大型貨車明顯增多。運輸署向本報提供數據亦可發現相關現象，在商用車劃一收費後，重型貨車收費減價的西隧日均商用車流量上升達57.4%，同屬減價的東隧僅微升1.5%，而加價的紅隧則大減約36%（見另圖）。

運輸署回應本報查詢表示，分時段收費實施個多月，紅隧和東隧交通情况於繁忙時段有改善，車龍分別較實施前減少逾1公里和0.5公里，西隧繁忙時段交通維持相若水平，整體過海交通大致暢順。署方重申，新收費安排下駕駛者需時適應，過海交通狀况初期會反覆，一段時間後才漸趨穩定，署方會繼續密切觀察情况。

繁忙時段車流減4% 前後半小時增3%

分時段收費去年12月17日實施，署方稱，數據顯示早晚繁忙時間三隧過海雙向車流日均減約4%，東隧南行及北行車流均下跌達8%，紅隧亦分別跌5％及8%，西隧則升1％及2%。至於收費較便宜、緊接繁忙時段前或後約半小時，署方指過海車流升約3%，當中以西隧車流增幅最多，部分時段車流較實施前增加多達三成。

的士業：西隧塞車時間「逼近紅隧」

另兩隧車流減幅不明顯

不過，汽車會及的士業界均向本報稱，實際行車體驗與官方數據有落差。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培說，知悉分時段收費後有車主為省隧道費提早出門，認同紅隧及東隧早上繁忙時間車龍有縮短，惟最終行車時間減幅不算明顯，反之西隧繁忙時間車流增幅感覺明顯，以往早上很少塞車，但措施實施後車龍龍尾常延至過了擎天半島。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦稱，「感受唔到（紅隧及東隧車流量減少）嗰幾%」。的士小巴商總會理事長周國強則舉例，以往早上紅隧九龍入口龍尾車輛駛至港島出口平均需時14至18分鐘，現時西隧塞車時間已逼近此水平，「有時亦需10多分鐘」。

李耀培分析指出，西隧繁忙時間車流量僅微升但塞車，歸因劃一商用車收費50元，不少商用車改行減價的西隧，但就令私家車車主受影響，形容現時早上有可能三隧齊塞，情况不理想。

業界：大貨車車速慢易致車龍

汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會委員蕭德雄承認，分時段收費實施後不少貨車轉行西隧，一來因隧道費減價，二來很多貨倉均位於新界西，經西隧過海較方便。他分析，大型貨車因載貨而車速較慢，加上體積大，故轉行西隧易致長車龍，業內不少司機亦有反映「好塞」，但因路線方便，相信將來會維持選用西隧。

稱現無隧道可「用錢買時間」 司機盼檢討方案

本身是的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠說，以往早上繁忙時段載客過海，如趕時間會選西隧，但現時沒有一條可「用錢買時間」確保可以很快過海的隧道，憂西隧早上塞車問題會加劇，盼政府可於下月措施實施滿3個月之際交代詳細數據及檢討收費方案，解決西隧塞車隱憂。

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相關字詞﹕三隧分時段收費 運輸署 三隧分流

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