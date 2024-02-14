昔廉署酬酢愈揭愈大 「不因事小而不寫」

查中大被指「管過頭」 稱原則上先查大事

去年11月審計報告獨立成章審查中大的外判校園設施，有立法會議員質疑，審計署指校內餐廳讓街外人光顧違規及餐廳外地上有煙頭等，是「管過了頭」和「離地」；又質疑公共財政緊絀下，審計工作應集中資源於更重要議題。審計署長林智遠說，在政府帳目委員會本月提交報告前，他未能直接回應該章節，但從原則而言，固然希望先審視更重要、更大的事情，但當計劃了未來5年的研究範圍後，難以因坊間意見而改變。他說，只要是審計過程中的發現，不會因為它「細」而不寫出來，「例如當年牛丸事件、睇風水事件都搞到好大件事」。

翻查資料，2013年3月審計報告披露，廉署2011年底舉辦國際活動時，有兩次晚宴酬酢超支，其中一次社區關係處人員將晚宴與另一地方享用的甜品「拆單」申報開支，又將晚宴購入的6瓶餐酒記入宣傳費用。報告發表後，傳媒廣泛報道湯顯明在任廉政專員時的公務酬酢、餽贈及外訪，其中餽贈禮物包括牛丸、魚蛋和曲奇等；同年5月時任特首梁振英宣布成立獨立檢討委員會，檢討廉署公務酬酢制度及提出改善建議。時任審計署長孫德基表示，調查廉署原意是評估社關處工作，結果卻發現廉署有違規分單申報開支行為。