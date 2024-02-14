明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

稱赴京匯報「正常」 冀與灣區部門合作

【明報專訊】審計署長林智遠去年率領部門代表團向國家審計署匯報工作近况，又兩度到訪大灣區內地城市與當地審計部門交流。他說，內地大數據及研究型審計技術「領導世界」，冀未來有機會與大灣區其他城市的審計部門合作做審計工作，具體項目仍在構思和商討，暫未能透露。

讚內地大數據審計「領導世界」

林智遠去年6月一連兩日率領署方人員到訪北京，除先後向國家審計署和港澳辦匯報及介紹審計署工作，亦到北京市審計局就審計工作議題交換意見。林說，作為特首提名、中央任命的官員，訪京很正常，過去多名署長亦曾訪京。翻查審計署年報，時任署長孫德基於2018年4月應時任國家審計署審計長胡澤君邀請赴京訪問，雙方就審計方法、資訊科技於審計工作運用及審計人員培訓會談，當年署方新聞稿未見用「匯報」一詞。

審計署與內地和海外審計機構有密切聯繫。林智遠說支持審計署同事跳出香港，去年有同事隨國家審計團隊遠赴紐約參與聯合國的審計項目；另有同事參與中非共和國維和部隊的審計工作，兩人已完成回港。林稱，有關經歷對同事眼界和審計技巧皆有很大改進，未來會再派「最精英」同事輪流往北京培訓，並參與聯合國審計工作。

支持同事跳出香港 嘆仍有部門紙本記錄

至於未來工作，林智遠希望可朝大數據審計方向發展，惟他說現時政府有些部門或機構的數據和資料，仍透過紙本系統蒐集和記錄，冀一步步邁向電子化和系統化，審計署將來可像內地般直接從數據庫找數據分析，「big data都要有數據先得，上次審計報告寫咗一些部門仲係用緊紙去填」。

上 / 下一篇新聞