稱赴京匯報「正常」 冀與灣區部門合作

讚內地大數據審計「領導世界」

林智遠去年6月一連兩日率領署方人員到訪北京，除先後向國家審計署和港澳辦匯報及介紹審計署工作，亦到北京市審計局就審計工作議題交換意見。林說，作為特首提名、中央任命的官員，訪京很正常，過去多名署長亦曾訪京。翻查審計署年報，時任署長孫德基於2018年4月應時任國家審計署審計長胡澤君邀請赴京訪問，雙方就審計方法、資訊科技於審計工作運用及審計人員培訓會談，當年署方新聞稿未見用「匯報」一詞。

審計署與內地和海外審計機構有密切聯繫。林智遠說支持審計署同事跳出香港，去年有同事隨國家審計團隊遠赴紐約參與聯合國的審計項目；另有同事參與中非共和國維和部隊的審計工作，兩人已完成回港。林稱，有關經歷對同事眼界和審計技巧皆有很大改進，未來會再派「最精英」同事輪流往北京培訓，並參與聯合國審計工作。

支持同事跳出香港 嘆仍有部門紙本記錄

至於未來工作，林智遠希望可朝大數據審計方向發展，惟他說現時政府有些部門或機構的數據和資料，仍透過紙本系統蒐集和記錄，冀一步步邁向電子化和系統化，審計署將來可像內地般直接從數據庫找數據分析，「big data都要有數據先得，上次審計報告寫咗一些部門仲係用緊紙去填」。