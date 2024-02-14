談23條 審計署長：凡新法皆審核 指國安法後有單位「沒當回事」 遂多檢視執行

明報記者 李淑瑤 黃偉超

國安法2020年6月30日生效，過去3份審計報告均有多個章節，審視各部門或機構落實國安法情况，並提出建議（見表）。林智遠稱國安法實施後，留意到有單位沒將法例執行到位，或未完全落實政府的新要求，因而有違法風險。他說維護國安人人有責，審計署有責任審視各受審核機構有否就國安法採取相應措施。

林智遠：「效率效益」即依法行事否

衡工量值式審計工作是針對受審核組織在履行職務時，所達到的節省程度（Economy）、效率（Efficiency）和效益（Effectiveness）。被問及國安法與三者關係，林表示效率和效益就是有否按法例行事，「若沒有，即是做得不好；若涉違法，那更加涉及錢銀」。他說有做和無做很易分辨，但何謂「跟足」及「跟少少」，則需小心考量是否符合法例要求。

倘所有組織國安「做得好」 下次未必再查

林說難以很科學地（scientifically）解釋何謂「風險」，但風險本身牽涉對或錯，而國安法是新法例，故過去特意審視。他假設謂，若今次審視8個組織（去年兩份審計報告共8章節，涉8個組織）在國安方面都「做得好好」，下次審視其他組織時則未必「再check」，反之亦然。

至於23條立法後會否成為重點審核範疇之一，林智遠先稱這是假設問題，其後稱凡是新法例和政府新政策，審計署皆會檢視；從署方角度而言，新的東西其風險相對較高。

承諾審視簡屋盛事 「剛落地」未納5年規劃

公共財政緊絀，本屆政府推出簡約公屋、推動盛事等多個大型項目，林回應時承諾一定會審視，但非短期之內，因有關項目才剛「落地」，有些仍在撥款階段，故暫未將其納入未來5年審計規劃中。他說過去審計署曾審計「盛事基金」，未來也會繼續做，而審計準則從未改變，只是前前後後有無機會去做。

被問到何時才是審視新政策合適時間，林舉例垃圾徵費延至今年8月實施，審計署不可能明年8月便查，「通常養到隻豬仔肥啲先」，當問題愈積愈多時才有材料做審計；而新政策實施初期，社會需一定時間適應，「唔畀番幾年時間佢唔係好fair（公道）」。

選題覆蓋施政民生 非故意找錯誤

林說，審計報告選題的大前提是配合特首施政及貼近市民需要，且要全面覆蓋，做到「民有所呼，我有所應」，一定篇幅牽涉衣食住行，形容審計署是為機構驗身的「醫生」，「驗身不是到身體出問題才做，應是平時常去做」。他說署方非故意點出他人錯誤，而是希望提升整體政府部門和公營機構問責性和服務質素。

審計署多年來人手不足200人，每年需發表兩份衡工量值式審計報告及一份政府帳目審計報告。林智遠稱，揀選審計題目時會考慮事情的重要性、時間性、所涉風險、公眾關注和所帶來的裨益，署方會按這五大原則規劃未來5年10個報告做什麼題目，署方亦於計劃工作時透過不同渠道，密切留意公眾和媒體所關注議題，以審計報告去提升政府工作表現和市民生活質素。

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