3因素指「香港玩完」 前「中概好友」羅奇批港股不濟

指港股回歸至今表現幾全球最差

財政司長陳茂波日前在商台節目則引述在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，有歐美長線的投資基金及商界說正重新評估投資內地及香港，尤其內地股市及港股估值相對便宜「抵買」，只是要看準時機，陳茂波形容是「開始轉勢」。他相信，香港只要做好自己，「（國際投資者）佢有錢搵、見到個市係正面，佢自自然然會返來」。

本報向政府查詢，日後《基本法》23條立法後，發表或轉載類似「香港玩完」的文章會否犯法，尤其是煽動意圖罪，政府發言人說不評論個別例子，但說草擬方案時會精準針對危害國安行為及犯罪元素；至於某項行為、文字或刊物是否具煽動意圖，需按所有相關情况和背景考慮。

現任耶魯大學資深研究員羅奇在《金融時報》以It pains me to say Hong Kong is over為題撰文，分析香港股市回歸25年後走勢幾乎是全球最差之一，相比1997年回歸時，恒指僅升約5%，但期內美國標普上升幾乎4倍，香港升幅也不及上海股市。

本地政治 中國經濟 中美關係

指港命運繫3因素 均難處理

羅奇分析，香港的命運因本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，三者也難以處理。當中，他歸咎港府在2019年推動《逃犯條例》修訂、引發北京實施《港區國安法》，削弱香港自治，同時內地經濟面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題；而香港受制美國外交政策，香港在亞洲區內盟友被迫在中美之間選邊站。

他形容，香港沒有政治迴旋空間去選擇自己該走的路，更難有解決方法逆轉中美摩擦。至於有意見認為壞消息已反映在港股折讓上，而內地政府刺激措施更可能短暫反彈，羅奇說除了內地官方一再推出逆周期措施外，抱懷疑態度的投資者，想看北京有更多行動（need to see more from Beijing），「否則香港可能只是深陷中國製造的陷阱中」。

曾是中國概念「大好友」的羅奇近年對中國意識形態及香港採取較批判角度，他於去年12月網誌中也自言過去長期是中國的樂觀者，現時採取審慎態度。