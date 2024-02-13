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要聞

未來大量減碳措施推出

【明報專訊】政府去年重組「可持續發展委員會」，成為新的「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略向政府提供意見，並推動社會各界參與深度減碳工作。委員會主席林正財表示，未來數年會有相當多與減碳有關的議題出台，牽涉各行業，而政府正在制訂的《香港氫能發展策略》快將推出，展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的準備工作。

林正財說，可持續發展委員會過去舉行多輪公眾參與活動，收集各界意見後向政府提出規管建議；至於碳中和及可持續發展委員會的重點工作就包括落實《香港氣候行動藍圖2050》提出的措施，委員會一方面協助政府施政，另一方面亦監察政府。

哀郊園垃圾多 倡出口擺入樽機換回贈

談起「走塑」，林正財稱自己已幾乎沒有使用即棄塑膠，平日在辦公室會重用抹手紙。他指部分抹手紙含塑膠成分，不能回收，但又要使用，故使用抹手紙後會用它來抹枱，以延長其「壽命」。

他騎單車時亦自備水樽，會檢視途經的郊野公園回收桶，發現大多是空的，「郊野公園好多垃圾，好悲慘」，又指「政府在郊外掛了不少橫額，向公眾宣傳『山野不留痕』，但好多人唔聽」，認為可向市民提供經濟誘因，例如在郊野公園出入口設置入樽機，或可吸引行山者暫時儲起膠樽，抵達出入口才放入機內，以換取回贈。

相關字詞﹕減碳 林正財 碳中和及可持續發展委員會

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