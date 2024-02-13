指醫療界用大量即棄塑膠 倡不從法例規管 盼文化角度推減塑

即棄品防感染非好過消毒

須取平衡「絕對有空間減用」

林正財形容醫院的即棄文化十分濃厚，昔日很多物件只可消毒再用，但現今大部分醫療用品屬即棄，變相產生許多廢物和使用很多塑膠，「是否即棄（用品）感染控制好過消毒？絕對不是。只不過是方便過消毒，而且價錢可能較便宜」。

林正財說，長遠希望從文化角度推動醫療界減塑，「不是從法例規管，因為規管是相當複雜」，舉例指口罩雖然含有塑膠，「但一方面要防感染，叫他（醫護）不要重用口罩，一方面我們又點幫到減塑呢？所以平衡位是很難做的」。他提到年輕一輩醫生環保意識較高，盼未來本港醫療界如歐洲般「從文化去改變」。

他強調防感染控制與減塑之間要取得平衡，「但絕對有空間和有辦法減少（使用即棄塑膠），當然你話減去就無可能」，並指很多醫療用品可消毒再用，亦有些消毒方法未必會破壞物件。

醫療界遲早納碳排放清單

目前醫療界不在本港碳排放清單之列，碳排放量未明，林正財認為政府遲早應將醫療界納入清單，「全人類都要做，減得幾多得幾多」，並提到醫院用電量高，過往有能源管理公司使用人工智能幫助英國國民保健服務（NHS）減少用電。他說醫療界向來較少做碳排放審核，公眾往往將減碳焦點放在能源和運輸業，「過往少看了醫療界（的碳排放），在推動碳中和的路上，其實大家都要出力」。