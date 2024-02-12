大元邨物管貼通告 禁保安收利市

房署：合約規定禁收利益

網民有稱嚴苛 業界指正常

上述通告在網上惹熱議，有人認為做法嚴苛。香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，管理公司禁員工收利市的做法屬正常，與現行法例如防賄條例有關，並指房署過往也會提醒公營房屋的職員不要收利市。香港物業服務公司協會主席潘建良稱，新春期間派利市是傳統習俗，居民派利市給管理員「無可厚非」，惟管理處職員必須上報僱主，若物管公司接到相關舉報或投訴，一般會先警告或勸喻。被問若有管理員把情况上報後僱主拒絕批准，這些不獲批的利市或禮物會如何處置，潘說職員可把利市或禮物歸還居民，若不清楚是由哪個居民提供，則應按所屬物管公司的指引處理。他又稱，私人屋苑管理員能否收利市等要視乎其法團指引。

據《防賄條例》（第201章）第9條，任何代理人﹙一般指僱員﹚在未得主事人﹙一般指僱主﹚許可下，因辦理其主事人的事務或業務而索取或接受利益，即屬犯罪，最高刑罰為50萬元及監禁7年。