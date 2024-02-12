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年卅初一離境港人 較去年增兩倍

【明報專訊】大批市民趁新春長假外出旅遊，入境處數字顯示，年三十（上周五）及大年初一（上周六）出境的香港居民分別有33.6萬及33.2萬人次，內地旅客入境人次分別為6.9萬及10.2萬。對比去年恢復通關後的首個農曆新年港人出境情况，當時年三十及年初一分別有10.9萬及9.5萬人次離港，即今年這兩天離港港人較去年增加兩倍多。

各33萬港人出境 羅湖口岸最忙

入境處上周二預計，今年農曆新年假期期間（即2月9日年三十至2月17日年初八）會有逾750萬人次進出香港，當中陸路口岸會非常繁忙。首兩日即年三十及初一數據顯示，這兩天分別有60.5萬及68.9萬人次（包括港人、內地人及其他訪客），經各口岸出入境。其中羅湖為最繁忙口岸，在年初一出入境人次已有12.4萬，而出境中八成是香港居民。

入境處數據亦顯示，自上周三（7日）起，港人經機場出境人次已顯著增加，當日出境港人有4.6萬，至上周四至周六（年廿九至大年初一）分別錄得5萬、6萬及5萬人次，反映不少港人於農曆新年假期前已外遊度歲。

餐飲聯：團年飯訂單金額跌10%

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業市道受本港經濟下行及港人北上團年影響，歲末至新春期間，餐飲業團年飯訂單金額按年下跌10%至15%。對於年三十起連續兩日錄得港人出境人次逾30萬，黃家和指今年有不少人提早請假外遊，直至情人節（周三）後才回港，相信對飲食及零售業一定有影響。他說本港餐飲業須重新出發，不論品質及服務都要有新構思，才可吸引旅客甚至港人留港消費。

相關字詞﹕北上消費 出入境 農曆新年

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