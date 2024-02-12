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晚上赴深住酒店 今再來港 賞煙花多陸客「快閃遊」

【明報專訊】新春煙花匯演昨晚8時在維港上空上演，警方稱維港兩岸昨晚共有超過33.8萬人觀賞煙花。如與除夕跨年倒數煙花音樂匯演47.9萬人數比較，少約三成。尖沙嘴文化中心一帶下午3時許已有不少市民及遊客聚集，期待睽違4年的農曆新年煙花，不少是即日來回的內地客，有內地遊客表示從甘肅駕車到深圳，昨晨經陸路口岸到香港，會留兩天，但昨晚賞煙花後會返回福田過夜，原因是深圳消費較便宜，今日再搭車來港遊玩。

昨晚天朗氣清，雲量較少，維港兩岸海旁迫滿人。今年煙花匯演主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。有市民表示煙花組成圖案生動，最後一幕密集發放，感覺震撼。

李家超：標誌新一年龍騰飛躍

特首李家超在煙花匯演晚會致辭時表示，今個農曆新年是香港全面復常後首個春節，而昨晚的煙花匯演標誌香港在新一年將龍騰飛躍、花開富貴、再創高峰。

維港兩岸昨午已現人潮，現場所見星光大道的旅客多是內地人，有內地客於3時許已到場。從甘肅蘭州來港的駱太一行7人昨午3時許來到尖沙嘴，她說首次到港旅遊，主要是感受維港氣息、享受美食和文化。

遊港兩天 甘肅客：深酒店平一半

駱太說，他們是由甘肅駕車到深圳，昨晨搭車經陸路口岸到港，其間到訪旺角及油麻地，又乘坐雙層巴士遊覽。她透露今次旅程會留港兩天，料花費數萬元，但認為香港消費高，在深圳福田過夜只需約500元，酒店較港便宜一半，故昨晚會乘坐最後一班高鐵到福田的酒店過夜，計劃今早再來香港。

台灣客稱較有傳統過年氣息

來自台灣的徐先生夫婦表示，香港較有中國傳統過年的氣息，今次為維港煙花而來。徐先生會在港逗留三日兩夜，預料整個行程花大約3萬港元。

有港人新年願望「保飯碗」

港人曾先生與女友李小姐表示只是路過文化中心，指太多人，寧願在家看電視直播，後天（14日）會到台灣旅行數天。被問對香港有何新年願望，曾先生說「這不到我們說」，李小姐說「希望公司不會執笠」、「保得住飯碗」。

因應元旦凌晨有大批內地客賞煙花倒數後滯留香港事件，政府昨晚有特別通關安排，羅湖口岸延長運作至凌晨2時，昨晚煙花匯演後，紅磡站有大批市民及旅客乘搭港鐵，秩序大致良好。本報記者昨晚9時到達太子直通巴士站觀察，有數十名內地客排隊等候上車，部分人席地而坐，秩序良好，現場有數名警員協助維持秩序。

未來數日仍有不少賀歲活動，包括今日大年初三有農曆新年賽馬日、明日初四賀歲盃足球賽，多區亦有賀歲活動。

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