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外媒持續報道風波 阿媒：球員總會受傷

【明報專訊】美斯在港缺陣風波成為國際新聞，外媒普遍有詳細引述港府、主辦方和球隊三方說法。當中，阿根廷報章《民族報》（La Nación）周二（6日）報道，美斯早前在沙特阿拉伯的比賽已感大腿內側肌肉不適，磁力共振顯示他有水腫，而他亦曾於2019年缺席摩洛哥的賽事而引起抗議；報道表示球員總會受傷，傷勢是美斯在港未能上場的原因。

《民族報》又報道，《南華早報》毫不委婉地以「有史以來最大失望（greatest let-down of all time）」作標題來形容美斯訪港期間表現。《民族報》又報道美斯已致歉和表達希望再到港作賽。

美斯前日在日本作賽，引起香港及內地網民不滿，有人甚至怒轟要抵制美斯，不少外媒轉述內地《環球時報》社評對美斯的批評，其中美國有線新聞網絡（CNN）報道，香港的國際形象近年因嚴格的疫情管制和2019年社會運動而受損，港府一直希望重塑國際形象，而港府在美斯缺陣後連續發文表示強烈失望，以避免成為公眾泄憤目標。報道又引述行政會議召集人葉劉淑儀於社交平台稱不准美斯再來港，但報道稱有人會質疑港方對事件的反應如何幫助重塑香港吸引力。

CNN報道末段又引述網民意見，指近日東京除了有美斯出場獻技，更有美國樂壇天后Taylor Swift展開一連4場演唱會，認為東京才是盛事之都。

另外，英國《金融時報》有評論指出，事件除了讓內地和香港陷入「無法獲勝的公關崩潰」（unwinnable PR meltdown），亦反映足球成了全球化娛樂產業，正受到社交媒體破壞。

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