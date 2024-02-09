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球迷促「回水」 港集體訴訟制研逾十年無進展

【明報專訊】美斯缺席表演賽，球迷要求「回水」，令人關注香港缺乏集體訴訟制度。法律改革委員會2012年發表報告，建議分階段引入集體訴訟制度，由消費者案件開始，但至今仍處於研究階段。由政府成立、律政司擔任秘書處的跨界別集體訴訟小組2021年8月委聘顧問展開為期約10個月研究，了解消費者集體訴訟試點計劃對香港經濟和其他方面影響，據本報了解，報告至今未提交給小組，研究約兩年半未有下文。

2012年領導法改會轄下集體訴訟小組的資深大律師梁定邦昨回應稱，集體訴訟可改善尋求司法協助，每個社會都值得享有。他說不一定要採用美式制度，內地則在證券引入集體訴訟，近期也有兩宗案件。翻查資料，兩宗案件分別以和解及法院裁決處理。

律政司回覆查詢稱，工作小組委託的顧問「將會提交其研究結果和建議，以供政府考慮，並定出未來路向」。

法改會於2009年就集體訴訟發表諮詢文件，2012年報告建議分階段引入集體訴訟，律政司同年成立跨界別集體訴訟工作小組研究，一直研究至今。當年建議提出，除申索代表外，其他加入集體訴訟的成員一般可在敗訴時免付訟費。

政府一直未明確表態是否接納法改會2012年的研究方案。大律師公會主席杜淦堃2022年在立法會司法及法律事務委員會上曾以集體訴訟為例，稱2012年法改會發表報告後一直未完成研究，觀感上落後世界。

鄧家彪促7日內退款 否則入稟索償

另外，工聯會立法會議員鄧家彪稱，就美斯缺席表演賽收到數十人求助，包括有市民指主辦機構Tatler Asia銷售手法存在誤導手法。鄧昨在西九龍裁判法院外發表公開信，要求Tatler於7日內退款，否則或啟動入稟小額錢債審裁處程序。

消委會截至昨午5時共接獲1178宗相關投訴，當中944宗來自本地消費者，234宗來自旅客，涉款共逾814萬元。海關表示，截至昨午5時共接獲268宗相關舉報。

相關字詞﹕小額錢債審裁處 美斯 律政司長 集體訴訟 法改會

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