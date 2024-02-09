赴華NBA球星馬貝利：碧咸不懂中國球賽文化

馬貝利是在中國事業發展最成功的外籍球星之一，北京五棵松體育館門前豎有他的銅像。他與中國官方關係融洽，2014年獲北京榮譽市民稱號；2015年獲中國「綠卡」，是最早在中國獲永久居留權的外籍社會名人之一；2023年11月他抵港親自遞交「高才通」申請，一日後在社交媒體稱已獲批。

「美C」態度獲網民對比熱議

美斯足壇宿敵、葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）也深得中國球迷喜愛，他2月8日率沙特聯球隊艾納斯隊友發布短片，向中國球迷送上新春祝福，本人更用中文說「你好」打招呼，獲網民激讚。C朗上月因小腿肌肉受傷無法上陣原定深圳舉行的表演賽，主辦方將賽事延期，並退回門票、機票及酒店等開支，C朗在記者會向球迷致歉。美斯及C朗對球迷的態度獲網民對比及熱議。

美斯會否被官方封殺暫不得而知，惟過去有不少體育界人士因觸怒中國當局而被封禁的案例。2019年，當時效力阿仙奴的奧斯爾（Mesut Özil）就新疆人權問題發聲，其後央視取消直播他參與的賽事，內地足球手遊「實况足球」亦將他的遊戲角色下架，其後更被外界懷疑因其公開表達政見而遭球會雪藏。NBA前球員簡達（Enes Canter Freedom）因呼籲關注新疆維吾爾人、公開批評國家主席習近平而在中國被封殺。