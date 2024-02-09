明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

赴華NBA球星馬貝利：碧咸不懂中國球賽文化

【明報專訊】NBA及CBA前球星馬貝利（Stephon Marbury）近日評論美斯事件時稱「收錢不出場是糟糕的」，又批評國際邁阿密班主碧咸不懂中國球賽文化，人們只想看到運動員對比賽的熱愛，「他們（球迷）需要你的能量」。

馬貝利是在中國事業發展最成功的外籍球星之一，北京五棵松體育館門前豎有他的銅像。他與中國官方關係融洽，2014年獲北京榮譽市民稱號；2015年獲中國「綠卡」，是最早在中國獲永久居留權的外籍社會名人之一；2023年11月他抵港親自遞交「高才通」申請，一日後在社交媒體稱已獲批。

「美C」態度獲網民對比熱議

美斯足壇宿敵、葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）也深得中國球迷喜愛，他2月8日率沙特聯球隊艾納斯隊友發布短片，向中國球迷送上新春祝福，本人更用中文說「你好」打招呼，獲網民激讚。C朗上月因小腿肌肉受傷無法上陣原定深圳舉行的表演賽，主辦方將賽事延期，並退回門票、機票及酒店等開支，C朗在記者會向球迷致歉。美斯及C朗對球迷的態度獲網民對比及熱議。

美斯會否被官方封殺暫不得而知，惟過去有不少體育界人士因觸怒中國當局而被封禁的案例。2019年，當時效力阿仙奴的奧斯爾（Mesut Özil）就新疆人權問題發聲，其後央視取消直播他參與的賽事，內地足球手遊「實况足球」亦將他的遊戲角色下架，其後更被外界懷疑因其公開表達政見而遭球會雪藏。NBA前球員簡達（Enes Canter Freedom）因呼籲關注新疆維吾爾人、公開批評國家主席習近平而在中國被封殺。

相關字詞﹕民族主義 辱華 美斯

上 / 下一篇新聞