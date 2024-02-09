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內地代言品牌受壓 蒙牛微博撤美斯海報

【明報專訊】美斯除了代言一大批國際品牌，華為、奇瑞、騰訊、蒙牛、赤水河酒、極兔速遞等國內品牌也曾找美斯做代言人，其中仍有合作的赤水河酒遭網民要求解約，蒙牛官方微博帳號也撤下原掛在首頁的美斯海報。

網民洗版促「赤水河酒」解約

蒙牛微博帳號內，暫時仍可搜尋到美斯的報道內容，不過帳號內最新帖文開啟「評論精選」功能，即只顯示經篩選的網民評論。蒙牛官方客服回應上海東方網稱，美斯是否仍為蒙牛代言人，以官方微博公布的為準。截至昨晚，蒙牛官方微博未有任何代言人變動消息。

貴州中赤酒業旗下赤水河酒去年8月以2000萬元（人民幣，下同）聘請美斯為代言人，美斯簽字的赤水河酒單瓶售價1499元。酒商昨日持續遭「網暴」，社交帳號和直播間被留言「洗版」，有網民表示不與美斯解約就抵制；赤水河酒公關稱作為合作方，「我們也很難過，赤水河生在中國，酒也釀在中國」。赤水河酒的抖音帳號目前設定限制評論。

「快科技」報道，騰訊遊戲《王者榮耀》獲美斯授權、以美斯為原型創作的遊戲角色「裴擒虎梅西」被內地網民要求刪除。《王者榮耀》客服稱和美斯合作期已過，並沒續約，之前購買的使用者可以正常使用，但不作退款處理。極兔速遞2022年12月宣布美斯成為其全球品牌代言人，暫未知合作是否到期。

阿根廷國家隊在中國亦有眾多商業合作伙伴，包括萬達體育、伊利、廣汽三菱、盼盼食品、庫迪咖啡、萬家樂、靈犀娛樂和網易傳媒等。

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