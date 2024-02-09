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風波內地發酵 《環時》扣連政治動機 美斯輿情風暴 商界：或損港形象

【明報專訊】美斯訪港缺陣風波在內地發酵，《環球時報》前日發表社評，認為不排除事件「有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪」。內地網上輿情更牽連阿根廷國家隊3月訪華作賽安排。蘭桂坊集團主席盛智文說，理解球迷及政治人物反應，但認為把美斯扣連政治有點牽強，憂事件發展至此，或會影響國際部分人對香港的印象。立法會議員謝偉俊稱事件「或多或少」影響香港國際形象，但相信不影響邀請外地巨星來港參與盛事。

網民湧美斯微博Ig抨擊 「中國不歡迎你」

人民日報社旗下《環球時報》前日深夜發表社評，指美斯與球會的做法極其罕見，解釋亦無法服眾，猜測其背後可能有政治動機。人民日報社旗下雜誌《環球人物》昨日發表題為「梅西（美斯）得了什麼『病』？」的評論，稱「此事背後很可能存在着將體育政治化的操弄……」

美斯的微博及Instagram連日引來不少網民留言抨擊，稱「知道你喜歡日本，中國不歡迎你，別再來了」、「三月別來杭州中國人民會把雞蛋丟你臉上」。

內地體記稱阿根廷隊訪華或告吹

內地體育記者徐澤鑫昨於微博發文，聲稱中國足協網站已刪除美斯的新聞，不過昨晚該網站仍可搜尋到美斯的新聞。他聲稱據其了解，中國足協已暫停與阿根廷國家隊合作，更稱若輿情未扭轉，估計原定下月阿根廷國家隊訪華行程「99%告吹」。本報記者昨向中國足協及阿根廷足協查詢，截稿前未有回覆。

不過，內地官方媒體如新華社、《人民日報》等暫未對事件表態。現為時評人的《環球時報》前總編胡錫進在微博撰文，認為聲討美斯的量級也要有度，「我們聲援香港是應該的，但要把握好，別放大了梅西足球之外的影響力」。《人民日報》旗下人民網評昨晚刊出評論文章，指「一定程度上說，球場就是商場，梅西此番參與的是商業氣息濃厚的友誼賽，應該遵循最基本的商業邏輯」。

盛智文向本報說：「（外國）要傷害香港，毋須透過一個足球員（美斯），而且他只在美國短時間，要對香港做事，也輪不到美斯。」至於事件的報道，他說可能影響國際部分人對香港的印象，但相信只是短暫，尤其香港沒做錯，未來數月也有更多盛事，「人們很快就忘記」。

被問到會否擔憂事件影響邀請其他國際名人及機構來港參與盛事，文體旅局回覆稱對事件沒有補充。

謝偉俊昨向本報稱，各方要「經一事，長一智」，政府日後除了要了解清楚活動的合約，亦要檢討是否對大型盛事「重量不重質」，相信只要做好部署，便不會影響巨星來港。他說理解大眾對事件不開心，至於事件會否令香港國際形象受損，他認為「或多或少都有」，但並非一次半次就會對港造成傷害。

學者：過門是客 當局日後需「看緊合約」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，理解各方不滿，但美斯及球隊「過門都係客」，亦沒有觸犯法例。他認為當局日後需「看緊點合約」，若日後再租借場地，必須要求主辦方提供預算及合約。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，從消費者角度，球迷不滿很正常，但政府或官方背景媒體等介入會令事情升溫，市場力量反而更難解決。

行政會議召集人葉劉淑儀前日在社交媒體X發文，認為「美斯此後都不准再來港」。對於會否以不受歡迎為由拒批美斯簽證，入境處長郭俊峯昨稱不便評論個別人士情况，處方會按現行法律和政策決定是否讓每名旅客入境，惟他說理解市民不滿。

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