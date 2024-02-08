唐樓劏房火兩危殆 消防：有可疑

警報系統失靈 消防：或提檢控

事發昨凌晨零時許，被分間成3間劏房的3樓單位，其中一房間冒煙起火，消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊，並升起雲梯撲救，約50分鐘將火救熄。消防破門進入，在約16平方米面積的劏房救出昏迷的71歲姓羅男子；另發現42歲姓林女子昏迷倒卧5至6樓後樓梯，相信她與家人逃生時暈倒，其43歲丈夫及18歲、16歲子女，以及一名22歲姓陳女住客吸入濃煙不適。6傷者分別由救護車送院，羅翁及林婦情况危殆。

起火單位一劏三 七旬漢昏迷房內

居於起火單位1號房的曾先生說，火警發生時正在上班，收到鄰居通知，即回來了解情况。他說2號房傷者已居住上址10多年，做裝修工程。

其間消防協助大廈內22人疏散，約60人自行疏散到安全地方。消息稱現場沒有自然起火原因。消防經初步調查火警起因有可疑，火警調查專隊協助調查，現場沒有發現助燃劑。案件交由荃灣警區重案組跟進。

現場所見大廈各層走廊均有積水，走廊玻璃相信被砸碎通風。起火樓層牆身遺下黑掌印，一道木門燒毁擱在後梯，警員封鎖涉事樓層，重案組探員、消防及屋宇處人員到場調查。現場消息指事發時突然停電，一名劏房住客外出查看，發現羅的房間冒煙起火，於是報警，當時不少住戶到天台暫避，亦有人因走廊濃煙滿佈嘗試逃生不果，留在單位待救。

有夢中嗆醒逃生 幸獲鄰居「拉入屋」

6樓居民李氏夫婦說，當時沒聽到火警鐘響，夢中突有濃煙湧入屋，兩人被嗆醒慌忙逃出單位，但走廊濃煙密佈，又無法返回單位，於是高呼求救，幸鄰居聽到呼救，開門將他們拉入屋等待救援。

屋宇署回覆查詢指該廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但若干單位（包括涉事單位）及公用樓梯面向後巷的部分窗戶及簷篷有破損，署方會發信要求有關業主做修葺工程，並會跟進調查單位有否違反《建築物條例》情况。