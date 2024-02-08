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壯年漢求心續命 黃金期剩3周 缺血性心肌病 功能剩兩成 稚女「好驚失去daddy」

【明報專訊】對郭浩榮一家三口來說，今年農曆新年最大心願莫過於健康團圓。48歲的郭浩榮去年底確診「缺血性心肌病」後情况持續危急，反覆心臟衰竭，心功能跌剩兩成，急需心臟移植。原本平淡幸福的一家頓失經濟支柱，郭太徬徨無助之際，更要堅強起來看顧13歲女兒，「（女兒）今次見到daddy插晒喉，都好驚失去daddy」，期望有心人捐出屍心讓丈夫重生。瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政說，病人依賴醫療儀器輔助，倘出現併發症可即時致命，換心是唯一根治方案，未來兩至三周是移植黃金時間。

郭浩榮身高168厘米、體重57公斤，血型為O+，須尋找體格相若且相同血型者捐心。他去年12月初因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診，入院後確診缺血性心肌病和心肌肥大，約一周後出現心室性心搏過速，須接駁人工心肺機。他於同月中轉送瑪麗醫院心胸外科深切治療部，同月18日及24日先後植入左心室及右心室輔助裝置代替心室功能，直至月底仍無改善，須做消融術恢復正常心率。

靠儀器輔助 倘現併發症可即致命

郭的右心室於上月初情况好轉並移除右心室輔助裝置，惟未夠一周再次心室性心搏過速持續，須做第二次消融術，至月底仍情况反覆，右心室出現衰竭並重新接駁輔助裝置。

他上周四（1日）因心室性心搏過速加劇，植入心臟起搏器作為等候移植的過渡治療，心臟功能只剩下20%，目前在同血型及體型病人中位列心臟移植輪候名單首位。

輪候榜首位 妻稱「好好先生」

郭太說，丈夫本無大病，形容他是「好好先生」，每周上班6天、工作態度認真，會主動幫忙家中大小事務，與女兒感情親厚。談起女兒時，她強忍顫抖聲線，說丈夫病倒後女兒變得寡言，亦曾在見到父親「插晒喉」後嚇得哭出來，需由學校社工跟進，「（女兒）每日放學（都問）daddy今日點呀？有無好啲呀？每次做完手術，（會問）daddy今次做完手術又點呀？」

妻每日往返屯門瑪麗探病兩小時

夫說「好珍惜呢啲相處時間」

郭浩榮患病前任職機械維修，如今經濟重擔落在郭太身上，靠兼職維持收入，「自己要堅強啲」。她每日花3個多小時車程來回屯門和瑪麗醫院，為的是兩小時探病時間，「先生有時話：『好掛住你，每日見你時間真係好少』，𠵱家都好珍惜呢啲相處時間」。

醫生：換心復元機會大可復工

葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖稱，不少冠心病病人病發前無先兆，若太遲發現患病，情况或已很嚴重。他說郭浩榮因心血管閉塞引致心臟肌肉壞死，令心臟泵血功能急劇轉差，出現心臟衰竭，情况非常嚴重，加上心臟多處受損，更會造成惡性心律不正，可隨時致命。他說病人處於極不穩定狀態及依賴機械輔助，極需合適心臟延續生命，若得以換心，有信心大機會復元和重投社會工作。

李岸政稱依靠機械輔助很易有併發症，若形成血塊進入任何器官可隨時致命，出血和發炎亦可令病情急轉直下，「中間任何一樣併發症發生，已經可以好短時間致命」。

郭太說，深明死者家屬要將親人器官捐出是很艱難、大愛的決定，但對垂危病人來說，適時找到合適器官移植是一件非常幸運的事，期望有心人捐出心臟，讓丈夫有機會重生。

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