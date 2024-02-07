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楊潤雄認批款未看Tatler與球會協議

【明報專訊】美斯在香港表演賽缺陣，文體旅局長楊潤雄昨承認政府批准撥款支持活動時，沒有審視主辦方與球會之間的協議，解釋因涉「敏感商業資料」，政府不需要掌握。特首李家超昨說已指示部門認真檢視事件及「M」品牌資助機制，包括政府日後在協助舉辦大型活動的監督角色、責任和要求。

稱涉敏感商業資料 不需掌握細節

立法會議員江玉歡關注政府與主辦方在處理贊助金以外，有否簽任何協議要求為失約而履責。她認為政府有需要加強監察角色，包括要求就隊員缺場提早通知等，否則對方僅輕易撤回資助就無其他後果，有如「為他人作嫁衣裳」。

李家超促檢示M品牌機制 包括政府監督角色

球賽主辦方Tatler原獲政府「M」品牌資助1600萬元。楊潤雄昨在港台節目《千禧年代》稱，事件不僅涉政府與主辦方的關係，Tatler雖已撤回「M」品牌贊助申請，但仍要向一眾入場球迷交代。他認為Tatler應向公眾透露與國際邁阿密球會之間的協議。被問及早前處理撥款申請時有否審視兩者之間的「協調、溝通及協議」時，楊承認無掌握相關細節，解釋主辦方有對政府承諾、有提供初步資料，而合約涉較敏感的商業資料，包括金錢銀碼等，因此政府無需要知道每一項細節。

李家超昨出席行政會議前見記者稱，已要求文體旅局及大型體育活動事務委員會（MSEC）檢視今次做法及日後在協助舉辦大型活動時的監督角色、責任和要求，例如要求主辦單位須提早擬定和提供後備計劃、優化安排，以及要求有清晰、準確和即時信息發放。

《「M」品牌申請審批準則》訂明「表演賽或邀請賽」須在6個方面共取得至少80分，總分為100分；當中分數佔最高為「球員陣容／實力」，滿分為35，其餘準則包括財務可行性、媒體報道及行銷計劃、社區號召力及社會效益等。

審批委會：外國緊張保密 合作採信任原則

MSEC負責頒授香港「M」品牌認可，委員會主席吳守基向本報稱，MSEC會盡快全面檢視日後審批「Ｍ」品牌的申請安排。他說今次活動收到申請後有按正常程序處理，「有球王在陣已屬top range（頂級）」，因此「球員陣容／實力」評級「當然會取得高分」。對於政府在審批過程未有審視Tatler與球隊的協議，吳稱「外國對於保密協議是更加緊張，不會隨意公開」，合作時是採信任原則。委員會副主席、立法會議員鄭泳舜回應本報稱，對日後處理「M」品牌申請的準則可討論，舉例獲認可活動未能履行贊助要求，政府是否有追討空間，但關注設限同時，要與吸引盛事來港取得平衡。

相關字詞﹕M品牌 盛事 國際邁阿密 美斯

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