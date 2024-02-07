赴日能跑射 美斯：在港肌肉不適 磁力共振未驗出傷患 學者：有多嚴重看今日便知

楊潤雄：倘上陣「當然唔開心」 或傷勢好轉

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，若美斯今日上陣，「當然會（唔開心）喇」，但不排除美斯傷勢近日好轉。

美斯前晚隨球隊抵達日本展開行程（見表1），表現與在港時不同。上周五（2日）球隊在港舉行記者會，只得球隊主教練馬天奴及球員蘇亞雷斯出席，球隊前日抵日，美斯昨親身出席記者會並回應在港缺陣一事，形容未能在港上陣屬不幸，早前在沙特阿拉伯友賽時感大腿內側肌肉不適，及後經檢查及MRI無驗出傷患，但仍感不適。他說當日在場目睹本港有大批球迷，明白球迷期待他上陣，希望日後有機會再來港比賽。至於今日能否上陣，他說目前感覺有好轉，希望可上陣，但要視乎操練情况。

親赴記招稱「有機會盼再來港」

根據球隊在社交媒體X發布的片段及相片，美斯昨參加賽前操練，除與隊友「撞牆」短傳、加速衝刺，更在龍門前接應隊友傳球後破網；他昨晚出席球隊賽前活動，在台上面向鏡頭露齒展笑顏，又跟隊友蘇亞雷斯交頭接耳，心情看似與來港時不同。

劉永松昨回應本報查詢稱，球員康復時間因人而異，但從現代運動科學角度，醫療團隊一定能準確計算球員復出日期，但要「看看（醫療團隊）敢唔敢講」。他說，一般肌肉炎症可接受物理治療、針灸或服止痛藥便能出場，「踢幾腳一定得」。他認為球隊在港表現看似不熱中，相信球隊另有想法，若美斯今日在日本「脫胎換骨」上陣，相信傷勢未必很嚴重，「箇中一定有問題」，希望球隊能有公平交代。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨於facebook撰寫千字文，斥責國際邁阿密欠香港球迷一個解釋及道歉，又批評美斯當日表現，稱若自己是美斯，會主動現身說法，甚至與觀眾交流握手，質疑美斯或對歡呼麻木。實政圓桌立法會議員田北辰亦在facebook斥責美斯昨在東京而非在港交代缺陣一事，是「極大侮辱」。

最近球場門票平港一半 見面「套餐」逾15萬元

國際邁阿密今晚對賽神戶勝利船，日本賽事與香港賽事門票售價有差距（見表2），根據日本賽事售票網站Rakuten，最近球場主看台的普通門票售4.5萬日圓（約2376港元），較香港賽事最近球場的門票便宜近半。另方，日本方面跟香港主辦單位做法相似，設體驗門票「套餐」，最貴300萬日圓（約15.8萬港元），包括參加美斯見面會、拍照及球賽門票等。

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