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Tatler主力時尚品味 無辦體育活動經驗

【明報專訊】國際邁阿密訪港表演賽由Tatler Asia主辦，過往未見舉辦過大型體育活動，其母公司主要發行高端生活雜誌。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière去年12月接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問稱，與邁阿密簽訂為期3年合約，若今次表演賽成功，目標是未來3年間一年一度舉辦有關活動，並希望成為即將啟用的啟德體育園的首個大型活動。

與邁阿密簽3年約 目標一年一賽

Lamunière當時預計，公開訓練課和表演賽可吸引約8萬名觀眾，當中約50%來自香港，30%來自內地，其餘來自亞洲其他地區。他亦提及，此次活動將大力推動香港經濟。被問到Tatler作為名牌及品味生活媒體為何會舉辦體育盛事時，Lamunière稱運動是現時熱潮，名牌與運動的聯繫愈來愈緊密，希望活動可成為一個帶來生活方式、娛樂及名牌的平台。

小紅書稱球星見面會需花20萬

主辦單位在表演賽以外的周邊活動亦索價不菲。網上流傳比賽前一天有個國際邁阿密球星見面會。內地社交平台小紅書有影片顯示，有男子帶同兒子與美斯於私人活動影相和簽名，不同人留言該活動要16萬或20萬元參加。另比賽當日，大球場的炸雞桶餐索價580元，另T恤衛衣等紀念品亦要280至780元不等。

據Tatler Asia品牌介紹，自稱「慶祝亞洲最佳體驗的領先平台」，成立於1977年，由Lamunière家族擁有，業務遍及亞洲8個市場，過往曾舉辦多個時裝周、藝術節及餐飲嘉年華等，但未見與體育有關的大型活動。

翻查資料，其母公司Tatler主攻高端市場，包括發行以奢華生活方式為主題的《Tatler尚流》雜誌及高端生活雜誌《Revolution》等。

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