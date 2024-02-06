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議員促檢討M品牌監管 合約列明備案

【明報專訊】國際邁阿密對港表演賽日前因球王美斯全場「齋坐」惹起爭議。不少立法會議員關注賽事獲政府大型體育活動事務委員會「M」品牌計劃贊助，促請政府嚴肅處理及追究，檢討相關撥款及監管機制，並建議與主辦方簽約時須列明「逃生條款」，提供其他處理方法。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，將與委員會詳細商討未來舉辦同類型賽事的部署，保障政府、市民及旅客的權益，惟不希望在制度上扼殺舉辦大型盛事的機會。

楊潤雄：不願制度上扼殺辦盛事機會

立法會民政及文化體育事務委員會昨延長會議討論事件，多名議員指出球賽獲官方贊助，恐為香港的「盛事經濟」帶來負面影響。梁毓偉認為，政府需檢討事件及追究責任，以挽回香港作為盛事經濟的形象，建議日後審批大型活動可以主辦方態度、有否後備方案等作批核標準。

陸瀚民稱，早前獲M品牌贊助的FIA世界場地越野車錦標賽，同樣出現賽道縮水等問題，期望政府能監管主辦方，不要令盛事招牌愈來愈差，並關注會否設撤回M品牌的機制。議員陸頌雄形容球賽「盛事變爛show」，建議政府吸收教訓，檢討大型活動撥款及監管機制，以防主辦方「甩轆」。

鄭泳舜盼大型體育事務會盡快開會檢討

身兼大型體育活動事務委員會副主席的鄭泳舜稱，事件對整個體育界打擊很大，希望局方嚴肅處理及追究。對於主辦方撤回申請，他稱不足夠，其解釋亦未能平息市民憤怒，希望盡快在大型體育活動事務委員會召開會議，檢討相關機制，包括如何運用公帑，不要讓市民對盛事失去信心。

楊潤雄承諾，政府會汲取教訓，將來舉辦同類型賽事時更好地部署，以保障政府、市民及旅客權益，強調不想在制度上扼殺大型盛事的好機會，又透露將與大型體育活動事務委員會詳細商討。

實政圓桌議員田北辰昨亦在港台《千禧世代》批評事件「離譜」，對香港作為盛事之都的打擊很大。他建議，若政府與主辦方簽約時有「逃生條款」，必須要有處理方法，例如對方即使生病，是否都可亮相讓觀眾拍照等，需要在條款寫清楚。

議員江玉歡向本報表示，建議政府可讓大型盛事委員會統籌，以及與主辦方訂更詳盡的合約，如涉及較大型金額及容易影響香港形象的活動，可增加賠償條款。

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