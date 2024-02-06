辛苦入場撲空 翁憂被嘲拒赴長者中心 女不怪美斯 批政府只譴責如「射波」

陳太昨致電商台《在晴朗的一天出發》稱，美斯難得訪港，考慮到父親年邁，「無得幾多次睇」，加上非常相信政府「M」宣傳，而活動宣傳重點亦一直落在美斯，故買入每張約1600元的門票觀賽。她說，本來想讓父親的老人中心朋友羨慕一番，但現時父親因擔心被嘲笑，連老人中心都不敢去。她聽到父親的說話「心都悒」，更透露自己同因怕被同事嘲笑，亦沒上班。

倘1500萬重辦不擬赴 「不想再被騙」

她說，這次是人生中唯一一次被騙，強調「我唔係傻仔」，嘆無法向國際邁阿密或主辦方Tatler追討責任，亦對於政府只譴責主辦方的做法大感失望，形容有如「射波」，要求政府賠償，例如以消費券或賠償車資退款。

對於美斯因傷未能出場，陳太不會責怪美斯，認為他只是專業足球員，不擅交際。但她認為，比賽始終屬表演性質，即使美斯隨意出場「扭兩扭」，觀眾也會接受。被問到若政府將擬資助Tatler的1500萬元重新再辦足球賽，會否再次到場觀賽，她說不打算去，不想再被人騙，且帶年邁父親出門並非易事。

20球迷酒店送行 有舉「騙局」紙牌

國際邁阿密一眾隊員昨午約2時乘坐隊巴離開下榻的富麗敦海洋公園酒店，仍有約20名球迷特意趕到酒店外等候和送行，有人大叫「美斯」，亦有人舉起相機記錄。球迷Ada和Sam則高舉「REFUND SCAM」（退款 騙局）紙牌，對美斯日前未有落場獻技表示不滿。不過美斯坐在巴士最後一排的座位，低頭看着電話，未見任何回應。

Ada和Sam表示，看過主打美斯和蘇亞雷斯的宣傳資料，購入2880元門票觀賽，最終未能一睹他們落場踢波風采。被問為何帶同「退錢騙局」的紙牌，他們笑稱只為「開玩笑」，自言是美斯忠實支持者，故特意前來送行。不過Sam亦稱，「睇完場波嗰吓知道（美斯）冇落場，又真係有少少嬲」。

明報記者